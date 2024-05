Kiko Matamoros ha hablado por fin de sus decepciones y el enfado que siente con Telecinco en lo que respecta al trascurso de su hija, Laura Matamoros, en Supervivientes. El excolaborador de Mediaset ya ha dado su opinión por redes sociales sobre el trato de la cadena a su hija, pero en el estreno de Ni que fuéramos, el tertuliano ha explicado las razones.

"Yo empiezo a revolverme desde el primer minuto cuando veo una presencia en el plató [de Supervivientes] que no tenía mucho sentido que estuviera ahí", ha expresado, refiriéndose a Makoke.

Sobre el salto de Laura del helicóptero en el reality de supervivencia, el colaborador ha defendido que su hija mencionó a la malagueña porque le filtraron que estaba en plató. "Cuando ella fue a Honduras no había habido todavía ninguna gala, todo ha sido sobrevenido y provocado clarísimamente para tener contenido", ha defendido el tertuliano.

Aunque le ha parecido "lícito", ha señalado que "moralmente" no le parece lo adecuado: "Ha habido manipulación en determinados aspectos [...] Se lo dijeron con un objetivo claro [...] Y ella se presta, supongo, a todo esto".

"Con ella se hace un juego muy feo, se la estimula para hablar de Makoke. Ella es torpe porque piensa que con esa insistencia está dando juego y quiere remar a favor de obra y favorecer a la productora, pero lo que vale es para apalearla todos los días desde todos los programas de la cadena, provocando que ella tiene la culpa de entrar en eso", ha expresado el colaborador.

Por otro lado, Matamoros ha asegurado que Laura "no era consciente" de que estaba ensalzando a Makoke por mencionarla tanto: "Aunque empieza a huir, se sigue incidiendo desde el programa siempre que se tiene ocasión".

'Supervivientes' invitó a Matamoros a recibir a su hija

Por otro lado, Kiko Matamoros ha señalado que en el recibimiento de Laura en el plató de Supervivientes llevaron a Lorena Morlote para volver a sacar el tema de Makoke, pero su hija lo redirigió expresando que echaba de menos a su padre en el programa.

El colaborador de Ni que fuéramos ha contado que Laura rogó que él fuera a visitarle a plató cuando volviera de Honduras aunque fuera "detrás de las cámaras", pero Telecinco no cedió hasta hace unos días.

Kiko ha dado su opinión sobre este cambio de postura de la cadena de última hora: "Evidentemente yo ya he publicado cosas en redes y ellos a lo mejor no quieren dar una imagen sectaria". "Desde luego yo no les iba a blanquear yendo a recibir a mi hija", ha explicado.

No obstante, Matamoros marcó su presencia en el plató: "Yo le di instrucciones a Lorena Morlote para que le dijera al oído a Laura: 'No entres al trapo, esa mujer para ti está muerta'".