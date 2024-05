Kiko Matamoros, preparado para romper su silencio contra 'Supervivientes': "Estoy loco por contar todo lo que se ha cocido"

Tras el fin de Sálvame y el veto de Telecinco a sus colaboradores, quienes formaron parte del programa que quedaron con muchas cosas sin contar en el tintero. Por eso, el anuncio del nuevo canal, Quickie, ha creado una gran expectativa. De nuevo, los grandes nombres como María Patiño, Belén Esteban o Kiko Matamoros podrán hablar con libertad.

Especialmente el madrileño tiene muchas ganas de poder dar su opinión sin tapujos sobre uno de los realities más conocidos de la televisión, Supervivientes. Tras criticar duramente la actuación de los concursantes para defender a su hija, Laura Matamoros, ahora ha lanzado un mensaje muy claro.

"A partir del día 16 me voy a quedar a gusto", ha confesado a través de su perfil de X, la red social conocida anteriormente como Twitter. "No me voy a callar nada. Estoy loco por contar todo lo que se ha cocido dentro y fuera de los platós de Supervivientes", ha asegurado.

Aunque no solo sobre el concurso. Si bien recientemente hablaba del famoso veto por parte de Telecinco, ahora se muestra desafiante, asegurado que explicará cómo era "el comportamiento de colaboradores y presentadores de los programas" de la cadena. "Avisados estáis todos", han sido sus últimas palabras.

La publicación, que cuenta ya con más de 252.000 visualizaciones, se ha llenado de cientos de comentarios peguntando qué es lo que podrá contar. Por el momento, Kiko ha asegurado que Ángel Cristo no es "el protegido" del programa y que, cuando se sepa la verdad, el público se quedará "a cuadros".