Laura Matamoros se despidió este domingo de Supervivientes con la prueba conocida como 'El puente de las emociones', donde abordó distintas problemáticas de su vida, entre las que destacó su relación con Makoke.

La exconcursante del reality insistió en que la malagueña se lo había hecho pasar "muy mal" en su vida, resaltando la época en la que era la pareja de su padre, Kiko Matamoros. Y, además, la señalaba de venderlos en su trabajo con los medios.

Sin embargo, la propia Makoke ha reaccionado a estas acusaciones desde Así es la vida, poniendo el foco principalmente en que ella no ha hablado nunca de los hijos de su expareja.

Así, la colaboradora ha comentado que "está muy harta" y ha pedido que dicha familia la "deje en paz". Sin embargo, Antonio Montero se ha metido en su discurso, asegurando que ella sí se ha pronunciado sobre los hijos de su expareja.

"He hablado de mi divorcio, de los hijos no. No voy a consentirte decir eso porque no lo he hecho nunca", ha dicho la malagueña, indignada. Mientras tanto, el televisivo ha explicado que todo ello está en "la hemeroteca" de los medios de comunicación, información con la que desmentiría sus afirmaciones.

Makoke ha asegurado que en ese caso ha sido porque se ha defendido de "las acusaciones". "No voy a consentir que me acuses de algo que no es cierto. No te lo consiento, porque no es verdad", se ha dirigido muy enfadada la colaboradora al paparazzi.

"Ellos tienen la sensación, según la versión de su padre, que cuando os separáis todo te lo quedas tú y que él era el que había puesto el dinero de todo, porque él ganaba mucho más dinero que tú", le ha señalado entonces Montero.

Alejandra Rubio ha salido en ese momento en defensa de la malagueña, y le ha dicho a su compañero: "En el caso de ser así, no tiene nada que ver con Laura". "Sí, porque tenía que ver con problemas fiscales...", ha comenzado a defender el colaborador, pero Makoke le ha interrumpido y ha asegurado que "eso no es así".

"Como en todo en la vida, hay siempre dos versiones de las cosas, pero yo he sido muy víctima durante 25 años", ha expresado, indignada, la malagueña.