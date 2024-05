Laura Matamoros se abre sobre su separación: "He permitido cosas que no se deberían permitir"

Laura Matamoros fue la última expulsada de Supervivientes durante la noche del jueves, pero la, ahora exconcursante, se quedó en Honduras hasta el domingo. Junto a Laura Madrueño y Sandra Barneda, se enfrentó al 'Puente de las emociones'.

El primer peldaño que pasó la hija de Kiko Matamoros fue 'familia', pero donde más se emocionó y se abrió como nunca antes fue en 'separación'. La influencer se separó de Benji Aparicio, padre de sus dos hijos, en 2023 y aún estaba superando el suceso.

"En mi relación hubo muchas separaciones", explicó. "Deberíamos habernos separado desde el principio", añadió arrepentida. "Siempre dije que quería formar una familia con el padre de mis hijos", aseguró mientras se limpiaba las lágrimas.

Las confesiones de Matamoros sorprendieron: "El amor de mi vida creo que no ha llegado todavía". Además, recalcó que el problema principal era la falta de actos demostrativos en la relación: "Ha fallado por parte de los dos".

"Me sentí culpable por la separación la primera vez, por eso he permitido cosas que no se deberían permitir", le explicó a Laura Madrueño. Finalmente, aseguró que estaba cada día mejor: "Me siento mejor conmigo misma estando sola".