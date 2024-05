Ana Herminia revela un altercado detrás de cámaras en la última gala de 'Supervivientes': "Fui atacada de manera bajuna"

Ángel Cristo se ha convertido en uno de los protagonistas de Supervivientes 2024, aunque no ha sido por sus capacidades de supervivencia sino por sus constantes conflictos con el resto de los compañeros de la edición. Ana Herminia, su pareja y defensora en el plató, tampoco se queda atrás y ha participado en diversas polémicas.

En el último programa de ¡De viernes! la novia de Ángel Cristo Jr. narraba el altercado que había tenido durante la última gala del reality. "Yo fui atacada de una manera muy bajuna por la señora. Me tengo que morder la lengua. No es fácil", explicaba Herminia refiriéndose a Arantxa del Sol, con quien tuvo un altercado inesperado delante de las cámaras, pero ¿Qué pasó en los pasillos de Mediaset?

"Cuando salí empezó a gritarme y a decirme que era una falsa. Luego me enteré que era porque tenía miedo que yo contara cosas. No puedo hablar", confesaba la novia de Ángel Cristo. "A mí se me ha criticado mucho en redes por mi trato tan cordial con Arantxa. Aquí tenéis la respuesta: tengo que proteger a Ángel. Arantxa tiene miedo de que cuenta cosas que sé", añadía.

"Tengo que estar muy prudente con esta situación. En su momento cederé el paso a Ángel que será él quien tenga que hablar", continuaba explicando Ana Herminia, quien no ha querido entrar en detalles sobre un episodio que ocurrió cuando ambas viajaban en una lancha en Honduras.

"Mi amor está concursando y ya llegará el momento en el que yo pueda hablar. Cuando yo me encontré con Arantxa del Sol en maquillaje la saludé cordialmente. Me tengo que tragar todo lo que tengo por dentro. Tanto por el cariño que le tengo a su esposo y sus hijos, tengo que callar", decía con intención de proteger a su pareja, aunque sin esconder que Arantxa del Sol no es una persona de su agrado. "Ella es una persona que intenta mantener las apariencias. Intenta tener el control de todo", afirmaba.

Así mismo, la venezolana ha reconocido no haber pasado por un buen momento tras su vuelta de Honduras, donde protagonizo una romántica boda con el hijo de Bárbara Rey: "Yo he estado con ataques de pánico y crisis de ansiedad. Después de llegar de Honduras estuve encerrada en mi casa dos días. Ni me duché, ni comí. No probé alimentos".

"Solo puedo decir que soy una persona que protege a la gente que quiere. En esto me habré equivocado más o menos con Ángel. Esta situación de la televisión me viene demasiado grande", decía Ana justo antes de romper a llorar.

Según la novia de Ángel Cristo, ella nunca buscó ser un personaje público y asegura que "es muy duro que tu hija tenga que ver todo lo que se insinúa de su mamá". "Yo solo he venido aquí a defender a mi novio. Yo no vengo aquí a hacerme famosa, de lo contrario hubiera estado en todos los platós. Me critican porque estoy defendido a Ángel Cristo. Le defiendo y mato por él. Estoy aquí con las entrañas revueltas y teniendo que callar", concluía.