El estreno de 'Ni que fuéramos', el nuevo 'Sálvame' "a lo salvaje", en directo

Casi un año después de la última emisión de Sálvame, el programa que obtuvo durante 14 años éxito en Telecinco regresa este miércoles de 16 a 19 horas (en directo en 20minutos.es) "más salvaje que nunca" a través de plataformas como YouTube y Twitch bajo el nombre Ni que fuéramos a través del Canal Quickie.

En él participarán rostros míticos como Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Matamoros, María Patiño, Chelo García-Cortés y Víctor Sandoval, quienes han agradecido la nueva oportunidad que tienen de mantener viva la esencia de uno de los programas "más queridos" de la televisión.

"Me hace muchísima ilusión volver a matarme con cariño con mis compañeros, porque me he reseteado. Lo que sabemos hacer nosotros es buena televisión, sabemos entretener. Va a ser Sálvame, pero a lo salvaje. Tengo una corazonada que me dice que va a salir bien", ha apuntado en la previa la de Paracuellos.

Por su parte, David Valldeperas, director del formato, ha asegurado que gracias a su difusión por streaming comienzan una "aventura más libre" de lo que eran antes.

Asimismo, han dejado constancia de que quieren dejar atrás su etapa en Mediaset y pulir el rencor. Tanto Patiño como Esteban han recalcado que ellas han sido "muy felices" en la cadena y que "no van a ir en contra de nadie".

"Lo que sabemos hacer nosotros es buena televisión, sabemos entretener a la gente. No tenemos orden de ir a por nadie", ha confesado la apodada 'princesa del pueblo', sobre algunos mensajes de colaboradores como Matamoros que escribieron que al ser independientes ahora iban a hablar de muchas cosas que en Mediaset no podían. Todo está preparado. pasen y vean, el espectáculo va a comenzar.