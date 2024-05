Lara Álvarez, enamorada de nuevo: las románticas fotos con el periodista de Telecinco Antonio Texeira

El 20 de febrero, Lara Álvarez anunciaba que dejaba Mediaset después de 10 años. Tras esta decisión, se ha mostrado muy feliz y contenta por el momento que está viviendo.

"Estoy... me atrevo a decirte, en uno de los momentos más ilusionantes de mi vida. Me siento una privilegiada", aseguraba hace unas semanas a Europa Press la presentadora, que sostenía que estaba escuchando propuestas más allá de la televisión, pues se le están abriendo puertas que "no podía ni imaginar".

Pero, más allá de lo laboral, la vida también le sonríe en lo personal. ¡Hola! publica este miércoles unas imágenes en las que se la ve en compañía del periodista Antonio Texeira. "De nuevo enamorada", titula la revista.

Las imágenes, realizadas durante los días que disfrutaron en Lanzarote, sacan a la luz a una Lara Álvarez exultante, y llegan dos años y medio después de su ruptura con su compañero de Supervivientes, Davide Rey.

En las estampas, que no dejan lugar a dudas, aparece la televisiva y el periodista de la mano y dedicándose besos, arrumacos y abrazos durante su estancia en la isla.