Belén Rueda habla con Vicky Martín Berrocal: "Fui a terapia cuando faltó mi hija, pero ella sigue aquí, de otra manera"

Hija de ingeniero y de profesora de ballet, Belén Rueda se convirtió en una de las actrices españolas más admiradas. La protagonista de Mar adentro y Goya Revelación en 2004, ha sido entrevistada por Vicky Martín Berrocal en su pódcast A solas con.

Belén, de 59 años, ha contado cómo se inclinó al mundo del espectáculo, comenzando por el ballet, y terminando en el cine. "Las barreras te las pones tú misma, eso es un aprendizaje que te demuestra el paso del tiempo", ha dicho Rueda sobre su evolución. "Si tienes un sueño hay que pelearlo".

La parte más personal de la entrevista fue la dedicada a la segunda hija de la actriz, María, que murió de una enfermedad de corazón al año de edad hace ahora 26 años.

Belén acudió a un especialista a que la ayudara a superar ese dolor, no de forma inmediata, sino cuando a la de la pequeña sucedió la de su padre. "Sí necesité terapia, no fui cuando faltó, pero al poco tiempo falleció mi padre y dije, demasiado, la vida se va contigo".

"Tenemos que lidiar con pérdidas. Luego están las grandes, si estás acostumbrado a decir adiós a las pequeñas cosas, quizás cuando ocurren cosas más profundas, y de personas, las colocas en otro lugar. El duelo hay que pasarlo siempre", dijo la actriz.

Belén contó cómo superó la muerte de María. "Pasas por fases, al principio es negación, cada día que te levantas, dices 'no puede ser verdad'. Te enfadas, tienes mucha rabia contra el mundo en general, no es natural. Y además lo ves reflejado en tu otra hija, Belén, que entonces tenía 3 años y te hace preguntas que no sabes contestar"

Según Belén, "te das cuenta de la injusticia de algo así, continuamente ves esos sentimientos que te parecen injustos. Tu otra hija sientes que te necesita. Solo se pasa el duelo hablándolo. Como es antinatural, no crees que sea real y como no lo crees, si no lo verbalizas, en tu mente no consigues ordenarlo racionalmente. Necesitas verbalizar para ordenar todos tus pensamientos".

La actriz explicó lo que para ella es el dolor. "El dolor tienes que sentirlo, es necesario expresarlo, compartirlo, también vivirlo solo. Pero cuidado con alargarlo demasiado porque sientes que estás defraudando a esa persona que ya no está contigo".

En relación con el éxito que ha marcado su carrera de actriz (protagoniza la película Caída libre, que se estrenará próximamente), la actriz dijo: "Para mí ganar es que cada día haya ocurrido algo que me haya dado ese subidón de alegría, que no quiere decir fiesta. Que hablo con mi hija Belén y que diga me han cogido un casting. O la pequeña (Lucía) que me diga, me han dejado dirigir dos secuencias, para mí, eso es ganar. Ese recorrido donde hay decisiones de cambio y también de decir que no".

Belén Rueda cuando era presentadora de concursos. RTVE

Desde que Alejandro Amenábar la seleccionara para hacer Mar adentro, hace 20 años, dice que en el mundo del espectáculo se han roto muchas barreras, "como que no te cogieran para el cine porque eras actriz de televisión".

De sí misma, Belén, dice que "he tenido la capacidad de adaptación, vivimos de esto, hay que comer". Admite en relación con el amor que es "una persona positiva, pero no puedo cargar con todo. Cada uno tiene que llevar su mochila".