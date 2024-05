Dulce, la niñera de Isa Pantoja, enferma y arruinada: "Quería dormir y no despertarme. Es de la forma que quiero irme"

Dulce Delapiedra, la que fuera la mano derecha de Isabel Pantoja durante más de tres décadas, se encuentra en una situación límite. Enferma y arruinada, según su testimonio, relata a Lecturas que incluso ha pensado quitarse de en medio. "He tomado pastillas para dejar de vivir", asegura.

"Quería dormir y no despertarme. Es de la forma que quiero irme. No me arrepiento (de haber tomado pastillas), quisiera tener más valor", admite.

Dulce, niñera de Isa Pantoja, se siente sola, ahogada por las deudas y con graves problemas de salud: "No se lo he contado a nadie", indica. "Estoy muy mal, me da miedo el futuro, la vejez, no tener quién me cuide".

Además, dice que su familia "no sabe" cómo es su situación. "No saben lo que he vivido".

En eso precisamente, señala a Isabel Pantoja. "Tengo una depresión crónica desde 2005, desde Marbella (vivía allí con Isabel Pantoja) estoy en tratamiento. Muy mal. Mi situación económica ya me ha matado", añade.

Además, la exsuperviviente explica la nimia cantidad con la que vive día a día, una pequeñísima pensión para mayores de 52 años con la que tiene que hacer frente al alquiler de su vivienda y costearse su día a día.