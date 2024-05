Aunque Laura Matamoros ya ha sido expulsada de Supervivientes 2024, continúan resonando sus declaraciones en el reality sobre Makoke y su vida familiar, pero también sobre sus enfrentamientos con otra concursante: Miri.

De hecho, el conflicto que la hija de Kiko Matamoros ha protagonizado con la catalana ha hecho que hasta Anita Matamoros se posicione con la la exconcursante de MasterChef, y no con su hermana.

Al repasar estas declaraciones de la influencer en Así es la vida, Makoke se ha acabado emocionando por la situación: "Al ver a mi hija me emociono siempre [...] Me emociono porque todo esto es inocente, al final yo soy su madre".

La azafata ha contado que no habla de Anita porque la joven no quiere, y ha defendido que sus hermanos "se lo ponen muy difícil": "Se ha pronunciado, y cuando la veo pronunciándose sé lo difícil que lo tiene [...] Me da pena".

"Lleva muchos años sufriendo", ha compartido la colaboradora. "Ella vive con Miri desde que terminó con su novio, y como cualquier amiga le ofreció una habitación en su casa", ha contado sobre la defensa de Anita a la catalana. "Ella quiere que gane Miri y de Laura no se va a pronunciar", ha concluido.