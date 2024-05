Ni que fuéramos se ha estrenado este miércoles a través del canal Quikie en Youtube y Twitch en directo, y los míticos colaboradores del formato Sálvame no han tardado en hablar sin tapujos de los que fueron sus compañeros en Telecinco.

Desde la primera emisión, los tertulianos han dejado claro que en este nuevo proyecto no cuentan con apenas ningún veto (excepto el del nombre 'Sálvame' como identidad del espacio). Así, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval han contado que Cristina Tárrega, antigua compañera de Telecinco, los intentó fichar a ambos para el formato de Mediaset Sin filtros.

Ha sido María Patiño la que ha introducido el tema: "Ayer casi me quedo sin dos colaboradores, porque a Víctor y a Kiko le tiraron los tejos, recibieron una llamada".

"Recibimos una llamada de Cristina Tárrega, y me dijo que me iba a ayudar a encontrar trabajo con ella en Mediaset en cualquier programa, pero a mí me gustaría en Sin filtros", ha contado Sandoval. El colaborador del espacio de streaming le expresó a su antigua compañera que "estaba vetado" de Telecinco, pero Tárrega se lo negó.

Por su parte, Kiko Matamoros ha contado su conversación con la presentadora de televisión: "Ayer por la noche recibo una llamada y me sorprendió [...] Me deseó suerte para esta nueva andadura [...] Y me dice que me pidió para Sin filtros. Me dijo que quería estar conmigo y dijo que yo era el mejor".

"Le dije a Cristina que estaba vetado en Telecinco, y ella me dijo que no creía que hubiese ningún veto, pero le extrañó que cuando dijo que quería contar conmigo, no le dijeran que sí", ha desvelado Matamoros.