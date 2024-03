Kerem Bürsin, rey de la telenovela turca, espera "con ansias" rodar este año en España

El actor turco Kerem Bürsin, protagonista de la exitosa telenovela Love is in the air (El amor está en el aire), espera "con ansias" poder participar este 2024 en una producción española, para lo que, asegura, ya está estudiando castellano.

En una entrevista con EFE, Bürsin (Estambul, 1987), que en 2022 realizó un cameo en la película de Santiago Segura A todo tren 2, explica que en un par de ocasiones le han ofrecido tener un papel en el cine español, aunque por razones de agenda "no ha podido ser".

"Pero definitivamente es algo que quiero para 2024. Es algo que espero con ansias... También estoy aprendiendo español", señala Bürsin, que esta semana ha viajado a la capital de la Costa del Sol, de la mano de Turkish Airlines, para asistir al Festival de Cine de Málaga, certamen que ya visitó hace dos años.

Bürsin, que también es productor y modelo, profesa admiración por el cine español, "una industria increíble, también en televisión", a la que augura años dorados gracias a sus grandes profesionales.

"El talento que hay en España, tanto detrás como delante de la cámara, es simplemente fenomenal", sostiene el rey de las telenovelas turcas, que reconoce ser seguidor de actores como Antonio Banderas, uno de sus "ídolos" desde que era niño, y del oscarizado director Pedro Almodóvar.

"Sé que es un cliché, pero las películas de Almodóvar son muy buenas", asevera el actor, que confiesa ser también "un gran admirador" de la multipremiada serie La casa de papel, una de las más vistas de habla no inglesa en la plataforma Netflix, que ha llegado a países como Italia, Francia, Portugal, Chile, Argentina y Brasil.

Estreno como guionista

Bürsin, que en España tiene un ejército de seguidores, principalmente entre el público femenino, saltó a la fama tras el éxito internacional de Love is in the air, aunque ha protagonizado otras películas y series como Immortals, En el corazón de la ciudad, Cuestión de honor o Zeynep: buscando a su padre.

El actor cree que el éxito que han tenido las series de Turquía en España se debe a que turcos y españoles son "muy similares" y pasionales y que la gente se puede identificar fácilmente con las historias que cuentan. "Somos gente cálida y creo que eso tiene mucho que ver", precisa.

Aunque ha hecho mucho tiempo comedia y "ha sido divertido", Bürsin apuesta ahora por adentrarse en otros géneros y "jugar con personajes que tienen un lado oscuro".

El actor escribió el año pasado el guion de una película y en un par de semanas espera empezar el rodaje. "Estoy trabajando en una película que escribí y en la que actuaré", indica Bürsin, que se estrena así también como guionista.

El artista prefiere no avanzar de qué trata la película, pero confía en que tenga una buena acogida en España cuando se estrene. "Si a la gente le gusta es fantástico, y si no gusta, pues simplemente aprendes de ello", subraya.

Hollywood en el horizonte

Si esta primera película funciona bien, Bürsin no descarta escribir otro guion, como tampoco ponerse algún día detrás de la cámara como director.

"Me gusta todo el proceso de creación. Contar historias es divertido y en el cine o la televisión siento que, como actor, eres parte de ello, pero hay otra parte en la que también disfruto mucho", resalta.

A Kerem Bürsin le encantaría también algún día participar en una producción de Hollywood, pero prefiere no hacerse ilusiones e ir viendo "día a día".

"Han sucedido cosas interesantes en lo que respecta a la televisión, pero no he recibido una llamada que diga: 'Oye, participa en esta película'", explica Bürsin, que añade: "Si algún día sucede, será increíble".