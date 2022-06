Kerem Bürsin, de 'Love Is In The Air', habla sobre sus nuevos proyectos en España: "Me gustaría saber qué se siente viviendo aquí"

Kerem Bürsin es una máquina de generar titulares cada vez que visita España. El actor turco, de la famosa telenovela Love Is In The Air, tiene pensado establecerse en nuestro país durante un tiempo, tal y como afirmó a Europa Press.

La noticia fue recibida con gran revuelo en redes sociales, ya que Bürsin acumula un gran número de seguidores españoles, para los que ha supuesto una gran alegría.

"Hay sorpresas, pero aún no se me permite dar detalles", aclaró el turco entre risas. De hecho, el actor está practicando el español: "Estoy aprendiendo, estoy trabajando con alguien que conocí...".

Las declaraciones, que el actor dejó en el aire, dieron a entender que los supuestos proyectos con Antonio Banderas, sobre los que Bürsin había hablado, pueden llegar a buen puerto.

Incluso no descartó la idea de adquirir una vivienda en España: "Lo he estado pensando mucho. Creo que sería bueno, me gustaría saber qué se siente viviendo aquí".

Además, el turco sucumbió a las mieles de la noche madrileña, tal y como él mismo muestra a sus más de 10 millones de seguidores en Instagram, a través de stories, donde se le vio compartir velada con el jugador de fútbol Marcelo.