El protagonista de Love is in the Air, Kerem Bürsin, ha decidido usar su influencia en nacional e internacional para apoyar una ONG que aboga por la concienciación masculina en temas de feminismo.

'HeForShe', como se llama la organización, le ha elegido como portavoz y embajador de su nueva campaña que busca promover la igualdad de género dando luz a comportamientos patriarcales que discriminan a las mujeres.

En un encuentro con la prensa, el intérprete turco ha mostrado su concienciación con el movimiento. "Como hombres, debemos caminar del brazo de las mujeres en el camino hacia la igualdad de género", ha declarado: "Debemos deshacernos de los roles sexistas como 'eres hombre, no llores', 'eres mujer, no trabajes', y debemos unirnos por un futuro igualitario y justo".

El actor, pareja de su compañera de serie, Hande Erçel, ha confesado que se siente muy orgulloso de "tener un título tan importante con una importante responsabilidad". Ha instado a todos sus seguidores masculinos a "cuestionar y transformar los roles y privilegios para prevenir la discriminación y la desigualdad de género".

"Si no lo logramos, no podemos hablar de una sociedad equitativa y justa", ha añadido: "Especialmente, en un momento en que la pandemia de COVID-19 ha profundizado las desigualdades".

No es la primera vez que Kerem se pronuncia sobre sus creencias a favor del movimiento feminista o el colectivo LGTB y apoya a los más discriminados de Turquía. En esta ocasión, ha conseguido darle popularidad a un movimiento que intenta cambiar las normas en el país.