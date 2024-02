Julián, el conserje del edificio de Valencia, pudo hablar por teléfono con la familia que falleció en el incendio

El pasado jueves, los vecinos de una finca en Campanar, en Valencia, vieron cómo el fuego devoraba sus casas y, además, se cobraba la vida de diez personas, entre ellos, dos niños. Así, los supervivientes de la tragedia no han dudado en destacar la labor de Julián, conserje del edificio.

Poco a poco, cuando descubrió que las llamas engullían el edificio, Julián fue llamando puerta por puerta a cada uno de los vecinos para alertar de la situación. Por ello, el conserje se ha convertido en el héroe de la tragedia.

Este martes, La mirada crítica ha hablado en directo con Julián, quien ha apuntado: "Yo era parte del edificio y era uno más. Estoy haciendo cosas y en activo, con mi familia y mis hermanos, pero no quiero estar solo en casa. No se me olvida todo lo que ha sucedido, imagino que con el tiempo...".

"Me acuerdo de todo lo que sucedió. Fue algo tan fuerte, duro y gordo... Fue muy grande, el fuego fue de tanta magnitud... Yo iba tocando para que bajaran y los bomberos llegaron enseguida, tardaron unos diez minutos. El primer camión llegó rápido, pero el fuego iba a abrazando todo el edificio, iba de fuera a dentro, consumiendo por plantas", ha agregado Julián.

"En las viviendas no había ladrillos, era pladur y el fuego lo iba tumbando y lo iba consumiendo todo, arrasando todas las plantas. Lo único que ha dejado más entero es el garaje y alguna vivienda de abajo, pero todo lo demás lo ha arrasado", ha señalado el portero de Campanar.

"El objetivo era ayudarles y ayudar a las personas mayores a que bajaran. Mi objetivo era que bajasen muchas personas a la calle, que no se quedasen en las casas porque yo no sabía cuánto iba a alcanzar el fuego y tenían que irse lo antes posible", ha destacado el invitado.

Pese a su insistencia, Julián ha destacado que los bomberos le impidieron seguir subiendo para sacar a los vecinos: "Una de las veces que bajé, con el último grupo de vecinos, me dijeron los bomberos que no subiera. Les pedí un equipo porque yo conozco el edificio y me dijeron que no, que me quedase en el patio. Me pidieron que les abriera la puerta de emergencia y les diera las llaves de las terrazas. Yo les ayudaba diciéndoles dónde estaba la vivienda donde empezó el fuego y cómo se llegaba"

De la misma manera, el conserje ha destacado que pudo hablar "por teléfono con esa familia de cuatro miembros": "Los bomberos les indicaron que pusieran toallas húmedas en las ventanas y en las puertas y que no bajaran. Había muchísimo humo y los bomberos ya no querían que yo subiera ni que los vecinos bajasen. Por desgracia, los que se quedaron ahí... son las vidas...".