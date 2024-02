Carmen Borrego, nueva concursante confirmada para 'Supervivientes 2024': "Estoy muerta de miedo"

Telecinco continúa compartiendo a cuentagotas los concursantes que formarán el casting de Supervivientes 2024, una edición que se estrenará muy pronto en Telecinco. Y, este lunes, Así es la vida ha confirmado a Carmen Borrego como nueva participante.

La colaboradora de la cadena pasará a competir en el reality de supervivencia con otros famosos como Ángel Cristo Jr., Arcano, Zayra Gutiérrez y Kike Calleja, entre otros.

Así es la vida ha anunciado este nuevo fichaje abriendo una caja secreta de su mesa, y dejando que una persona del público reaccionara sin decir nada al ver el nombre. Nada más verse su rostro en la pantalla, sus compañeros se han levantado para abrazar a su compañera.

En el vídeo promocional de Carmen Borrego como nueva concursante confirmada, deja claro la sorpresa por su propia decisión de participar: "¿Perdón? ¿Concursante de televisión? No me lo creo ni yo, que barbaridad".

"Estoy muerta de miedo, pero una vez que me comprometo lo hago. No sé si lo haré bien, pero lo habré intentado. Para mí lo importante es no defraudarme", ha expresado la hermana de Terelu Campos.

La colaboradora ha insistido en que le da mucho vértigo la experiencia: "Tengo muchas ganas, y espero que las ganas superen al miedo". "Que la gente pueda decir que aunque no les gustaba nada, les he cambiado", ha expresado.

Desde el plató de Telecinco, Carmen borrego se ha mostrado muy contenta por su fichaje, y ha lanzado: "Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Y voy a trabajar y a crear contenido, para que los que estéis aquí lo disfrutéis".

"Tengo que decir, para ser justa, que no es que no me vaya a tirar desde el helicóptero, sino que a lo mejor no me subo", ha adelantado Borrego. Sobre sus compañeros de edición, se ha sincerado: "Me gusta que por fin se haga un reality con gente que nunca ha hecho reality, porque mucha gente que ha ido a veces era muy resabiada por la convivencia".

En cuanto a lo que peor va a llevar, ha explicado: "Una de las cosas que llevaré fatal es no saber nada de mi familia". El único que lo sabía hasta el anuncio público es su marido. "Tiene más miedo que yo", ha detallado Borrego.

La hija de Carmen Borrego la anima por teléfono

Para darle ánimos ha entrado por teléfono Carmen, la hija de la nueva concursante de Supervivientes 2024, y nada más escucharla la colaboradora ha roto a llorar.

"Me he emocionado porque le he pedido a ella que fuera a defenderme, y ella me ha dicho que no quería aparecer. Pero escucharla por teléfono a lo mejor es la esperanza de que vaya y me defienda", ha expresado Borrego, entre lágrimas. Así es la vida ha aprovechado para hacerle dicha petición a la hija de la tertuliana.

Carmen ha asegurado por teléfono que su madre lo hará muy bien en el reality de supervivencia: "Tiene una estrella en el cielo que va a hablar por ella, y lo va a hacer fenomenal", ha expresado

Así, la hija de la colaboradora le ha mandado un mensaje de fuerza: "Tiene que recordar lo luchadora que es [...] Ella sabe que puede. Que piense en nosotros, que vamos a estar apoyándola. Que coja el toro por los cuernos y tire para adelante". "Yo creo que vamos a ver a una Carmen valiente y cañera", ha expresado la hija de la nueva concursante.