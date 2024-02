Desde que Antonio Tejado ingresó en prisión provisional acusado de ser el presunto autor intelectual del robo en la casa de su tía, María del Monte, han sido muchos los testimonios de mujeres relacionadas con el detenido que se han podido escuchar.

Este martes, desde Vamos a ver, Pepe del Real ha mostrado la conversación que ha podido mantener con una de las examigas de Antonio Tejado, cuyo relato ha sido "escalofriante".

"Siempre me insistía en 'vamos a quedar, vamos a vernos, me apetece que vengas y estemos en casa tranquilos'", comienza la conversación entre el colaborador del matinal y la mujer.

"A mí me agobiaba bastante porque yo llegaba a un sitio y me iba de fiesta con algunos amigos y amigas donde él ni su grupo estaban invitados. Y, de repente, de la nada, aparecía preguntando que si yo había estado con alguien, que si estaba por ahí, como un acosador...", ha agregado la examiga del detenido. Asimismo, la mujer ha destacado que Tejado "se dedicaba a mandar mensajes de culos de tíos": "No sé si era el suyo, pero es que es asqueroso".

"Hay otro episodio que no llegué a denunciar porque no le vi directamente cogerme el dinero", ha agregado la examiga del sobrino de la cantante: "Se murió su padre y le dije que me pasaba por su casa a verlo. Yo, en ese momento, iba a hacer un ingreso porque tenía que pagar mi casa y pasé antes por la suya".

"Fuimos a su casa a tomar algo y mi dinero desapareció. Mi dinero, mis llaves de casa... Cuando me di cuenta de todo eso monté allí una... que no veas. Le dije: 'Mira, Antonio, ¿este dinero que ha desaparecido y estas llaves?'. Y él empezó a decir que yo estaba loca", ha recordado la chica.

"El otro día se me puso la piel de gallina. Me encontraba con una amiga por ahí, ella estaba con un chico que él conocía, llegamos y estaba Antonio. Ellos dos se fueron a la habitación, yo estaba en el salón y me extrañó muchísimo porque Antonio siempre está ahí, pico pala... Me dijo: 'Tómate lo que quieras, te echo algo'. Y le dije: 'Bueno, ponme algo de beber, pero me voy enseguida'", ha agregado la mujer.

"Al rato, a mí me dio un sueño increíble y cuando abrí los ojos no sé cuánto rato había pasado y yo me marché. Creo que no me hizo nada porque me levanté como me había quedado dormida. Lo que ahora mismo pienso y tengo miedo es de que, por ejemplo, ya que ha estado diciendo que él graba... de que grabara algo", ha sentenciado la mujer.