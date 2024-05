Lo primero de lo que Miri Pérez-Cabrero tendrá que enterarse cuando llegue de 'Supervivientes'

Miri Pérez-Cabrero se ha convertido en una de las estrellas de esta edición de supervivientes. La cocinera e influecer esta sabiendo aguantar contra viento y marea todas las dificultades y ha conseguido salir victoriosa de sucesivas nominaciones.

Pero no solo ha demostrado su valía en el día a día de la isla sino que ha logrado convertirse en la concursante femenina más habilidosa al superar las pruebas semanales con soltura. No obstante, el reality sabe como llevar al límite a todos los concursantes y por eso, Miri ha tenido que cambiar su estilo de vida completamente desde que pisó Honduras.

La cocinera dejó atrás en España sus compromisos profesionales así como la relación con sus familiares y amigos para enfrentarse a este reto. Incluso habría hecho un parón con quien fuese su pareja desde 2023. Esta pausa habría comenzado el 7 de marzo de este año, momento en el que arrancaba el concurso, desde entonces Miri se ha visto sometida a varios altibajos y múltiples críticas por su enemistad con varios compañeros.

No obstante, el público sigue apostando por la cocinera, y algunos incluso la llegan a ver como la posible ganadora del programa. Su padre, Eduardo Pérez-Cabrero, ha sido el encargado de defenderla en el plató durante el transcurso del reality y quizas sea el el encargado de transmitirle todas las novedades que han ocurrido durante los meses en los que no ha estado en España.

Su exnovio, de nuevo ilusionado

A principios de 2024, la concursante mantenía una relación sentimental con el empresario Pablo Salazar. Ambos habrían decidido darse un tiempo mientras ella estaba dentro del concurso, pero la relación no se habría llegado a dar por terminada.

No obstante, los planes de la pareja no han salido como se esperaba, ya que el empresario no ha esperado a la que fuera su novia. Pablo Salazar estaría de nuevo ilusionado con la ex de Froilán, Mar Torres. Una noticia a la que la concursante tendrá que hacer frente al llegar a España.

Según Carmen Borrego, excompañera de edición de Miri, la concursante siempre repetía una frase en la isla dedicada a su pareja: "'El cielo está precioso' es una frase que tienen entre ellos y que Miri repite mucho en la isla para que él la oiga. Significa que quiere volver con Pablo", explicaba la hermana de Terelu Campos.

Todo lo que Miri Pérez se ha perdido ...

Más allá de esta noticia que podría romper el corazón de Miri, su familia y amigos han ido haciendo una lista con todas las cosas que quieren contarle a la superviviente cuando termine su concurso. Una de las primeras cosas que le contarán es que se encuentra en proceso de cerrar varios showcookings en Ibiza, con los cuales podría asegurarse grandes ingresos a lo largo del verano si no consigue hacerse con el premio.

También le contarán que su amiga Anita y Diego le han hecho un audio en TikTok para mostrarle todo su apoyo. Además, también han hecho stickers con su cara los cuales usan para comentar las galas en un grupo de WhatsApp dirigido a apoyar a la concursante.

En esta lista también hay espacio para los sentimentalismos, pues el padre de Miri tendrá que contarle como durante los primeros días del concurso le seguía llamando su número de teléfono o cómo su sobrino Mateo ha celebrado su primer cumpleaños.