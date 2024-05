La inesperada reacción del padre de Miri Pérez después de que relevase su orientación sexual en 'Supervivientes'

Miri Pérez-Cabrero se ha convertido en una de las concursantes favoritas de la audiencia de Supervivientes 2024, pues cada semana logra salvarse de las nominaciones alargando así su estancia en la isla. Su actitud alegre y fresca ante la adversidades dentro del programa, la han hecho meterse en el corazón de los telespectadores.

No obstante, en Honduras, Miri ha tenido conflictos con varios de sus compañeros. Si bien es cierto que el inicio del concurso quedaba marcado por los enfrentamientos de la cocinera con Ángel Cristo Jr., ahora, su contrincante sería Laura Matamoros. Esta le ha llamado falsa en más de una ocasión delante de las cámaras.

Hace tan solo unos días Miri se abría con su compañero Pedro García Aguado y contaba cómo se había enterado de que su padre era gay: "Mis padres se divorciaron cuando yo tenía ocho años. El tema es que hace veinte años no era lo de ahora, yo no era lo suficientemente mayor como para entenderlo, ni tan pequeña como para no enterarme, iba a un cole de monjas donde la homosexualidad era tratada como una enfermedad".

Según contaba la cocinera, esta situación habría hecho que se distanciase de su padre durante un periodo de su infancia. "No le podía ni ver, sentía asco, y me enteré por mis amigas", confesaba Miri, quien aseguraba que era un tema que le había costado asimilar, pero que ahora admira y "ama" a su padre por todo lo que ha tenido que luchar.

Eduardo Pérez-Cabrero, el padre de Miri, ha hablado en ¡De viernes! sobre las declaraciones de su hija sobre su orientación sexual: "Tenemos una relación superbuena. Yo creo que esa fortaleza genética que se ha despertado en nosotros durante generaciones, pues ella la respira totalmente".

"Hay momentos en la vida en la que esta se pone un poco adversa, Miri demuestra esa capacidad de fortaleza que tiene. Mucha gente a lo mejor no lo puede entender, pero Miri lo hace con vitalidad, con alegría, con chispa, con amor, con cariño... y hay mucha gente que igual dice "esta niña está actuando". No, no está actuando Miri, Miri es así", decía Eduardo emocionado sobre su hija.

Padre e hija ya demostraron su amor en el reencuentro que tuvo lugar hace unas semanas en Honduras, cuando la organización del programa decidió invitar al padre de la cocinera para darle ánimos. Las palabras de Miri sobre la orientación sexual de su padre han levantado numerosas criticas, pues rompen con la imagen de la idílico relación entre ambos y con la imagen de chica abierta y trotamundos de la concursante.

No obstante, Pedro García Aguado, experto en comportamientos juveniles, ha afirmado que el comportamiento de su compañera en el momento en el que se enteró de la homosexualidad se su padre, es completamente normal y ha destacado la valentía de Miri para cambiar una vida que no le hacía feliz.