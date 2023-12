El desternillante juicio de Albert Infante en 'GH VIP': "Se te acusa de hacer del drama tu 'modus operandi"

Los finalistas de GH VIP se enfrentaron a los míticos juicios durante la noche del jueves en Telecinco. Albert fue el primero en subir al estrado. "Se te acusa de hacer del drama tu 'modus operandi", le afirmó el juez. Desde el principio, el concursante desbordó gracia.

Albert no sabía de qué iba el tema, y no pudo sostener la risa cuando el juez comenzó a hablar serio y asegurando que no permitiría risas ni malas palabras. "Vaya, canalla", rimó Infante como respuesta.

El primer testigo que entró a despotricar sobre el acusado fue José Antonio Avilés: "Confirmo con objetividad que exagera situaciones para ganarse el favor de público".

Albert: "Soy dramática, siento las cosas en exageración. Sí, lo admito, no tengo por qué negarlo". ¿Qué os parece? ¿Inocente o culpable? 🤔



Tras ver los videos que resumían los dramas de Albert, este contestó: "Soy dramática. Siento las cosas en exageración, pero no me lo hago. Es lo que estoy viviendo". Intentó ponerse correcto utilizando un tono serio que parecía burlarse de la situación, lo que añadió más risas al público.

También hablaron del tema de su relación fallida con Michael Terlizzi. "Mírame a los ojos", le pidió al juez. "Eso es lo que he vivido y he sido una persona que he sentido", le aseguró.

"Dijiste: 'tú no me vas a hundir, te juro por mi madre que no me vas a hundir", le preguntó así el juez por su famosa frase. "Eso fue el drama de mi vida, maricón", respondió Alberto, al que llamaron la atención por la última palabra. "Me lo he llamado a mí mismo", se justificó.

Finalmente, la audiencia decidió que Albert Infante era inocente de las acusaciones. Además, tuvo la defensa de Miguel Frigenti, que agradeció tener personas como él en el programa.