La dura reacción de Albert al ser nominado en 'Gran Hermano VIP': "No me quieren"

Los dias en Gran Hermano VIP están siempre llenos de todo tipo de emociones. En la casa de Guadalix todo puede pasar, desde los momentos más enternecedores hasta las peleas más duras. Pero, por mucho que los nervios siempre estén por las nubes, lo cierto es que nadie, o casi nadie, quiere irse del programa.

Así, las nominaciones son un duro golpe a los participantes que luchan por alzarse con la victoria. Prueba de ello ha sido la fuerte reacción de Albert Infante al descubrir que podría acabar como Sol Macaluso.

Todo comenzaba cuando Marta Flich se ponía en contacto con la casa. "No me ama, Michael. No me ama. La gente...", se escuchaba decir al joven en una conversación con Michael. Entre lágrimas y con una fuerte bajona todavía no entiende cómo ha sido nominado.

Aunque lo cierto es que, según explicaba Gustavo al momento de nominar, el problema es que "está en todos los chismes": "Tres puntos a Albert porque es importante conectar con él. Le pido disculpas por una cosa que he dicho. Pero me parece que en todas las cosas siempre está por detrás cuchicheando. No me gusta. Ya hoy he explotado y no he podido más"

Junto a él, Jessica y Zeus también le nominaban con dos puntos. "Ya sabes lo que hay. Intento hablar contigo, pero nos cuesta comunicarnos", se justificaba el influencer para nominarle. Aunque la más dura fue Karina, quien le dio tres puntos.