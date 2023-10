El motivo por el que sigue bajando el dinero del premio final de 'Gran Hermano VIP': "Habéis perdido 1.000 euros"

Boquiabiertos. Así quedaron los concursantes de Gran Hermano VIP al ver cómo bajaba el contador del dinero del premio final. Durante la noche del jueves, el dinero pasó de 145.300 euros a 144.300 y Marta Flich desveló el motivo a todos en directo.

El contexto de la situación se traspasó a la última gala celebrada, donde los inmunes gracias al juego, Zeus y Albert, tuvieron la potestad de cambiar a un nominado de la lista de los votados por una persona que no estuviera nominada.

No llegaron a ningún acuerdo y, por tanto, no hubo cambios. El Súper les obligó a mantener el secreto, pero, durante la gala, la presentadora reveló que Albert Pozo había destapado descaradamente el secreto.

"Habéis perdido 1.000 euros en dos ocasiones", señaló Fich. "No podéis mencionar nada, sin importar lo que os digan o insinúen los demás", les regañó Marta a los concursantes que se fueron de la lengua.

Por añadidura, también hizo lo propio con Sol Malacuso: "Decir que tú no has gastado el dinero, también es decir algo. No podéis decir absolutamente nada".