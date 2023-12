Miguel Frigenti concede a Alexia Rivas su entrevista más personal y denuncia la homofobia que sigue sufriendo

Miguel Frigenti se considera a sí mismo como una persona insegura, pero, aun así, no duda en dar su opinión siempre que tiene la oportunidad. Es por ello que se le conoce por ser uno de los colaboradores más polémicos. El periodista no se calla lo que para él son injusticias, y prueba de ello ha sido su paso por el programa de Alexia Rivas.

El televisivo no dudó en acudir a Get Ready With Alexia, donde ha hablado de los momentos más importantes de su vida. Su dura infancia, su carrera profesional y su relación amorosa, no ha habido un tema en el que no se haya mojado.

De hecho, ha hecho un repaso por los recuerdos que más le han marcado, como cuando comenzó su etapa profesional en Telecinco en el programa El Revientaprecios con sus dos hermanos. Fue justamente gracias a este que el madrileño descubrió su pasión por Gran Hermano y la pequeña pantalla. Así fue como comenzó a ser colaborador en el debate y diferentes medios.

De hecho, tal fue su pasión por el mundo de los realities que él mismo ha llegado a participar en algunos como Secret Story o Ven a cenar conmigo. Sin embargo, aunque su carrera profesional esté llena de éxitos, su vida personal ha sido bastante dura.

"Desde pequeño he sufrido bullying por mi condición sexual", le contó a Alexia en su entrevista. "No tuve una infancia fácil, lo pasé muy mal. No se lo decía a mis padres, tú te llegas a creer que el problema lo tienes tú. Nunca se llega a superar del todo, es algo con lo que siempre vives (...) Para mí la infancia fue un infierno todo el rato".

Según ha explicado, sigue recibiendo insultos por su sexualidad y por su rol. "Que se intente ridiculizar un rol sexual es muy homófobo", ha asegurado muy serio. Por ello, cuando busca su nombre en redes sociales suele encontrarse con "memes de bizcochos de nata", haciendo referencia a sus preferencias. Miguel Frigenti ya se ha acostumbrado a ello, pero no por eso deja de denunciar este tipo de comportamiento que se ve incluso dentro del propio colectivo.

Además, Miguel ha querido hablar de su relación con Nuha Batle, su novio desde 2019. Desde que se conocieran hace cinco años no han dejado de demostrar su amor y problemas en redes sociales: "No sé cómo definirla, pero tengo claro que es el hombre de mi vida".