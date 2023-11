Los colaboradores de 'GH VIP 8' desvelan los triángulos amorosos de su pasado: "Creo que todos hemos estado ahí en algún momento"

La situación entre Luitingo, Jessica Bueno y Pilar Llori en la casa de Guadalix se ha convertido en uno de los temas protagonistas de esta edición de GH VIP. Desde el backstage durante el pasado debate, preguntaron a algunos de sus colaboradores sobre este triángulo amoroso y revelaron si se han visto envueltos en alguna situación similar.

La exconcursante de Supervivientes Alexia Rivas reconoció que nunca ha vivido algo parecido. "Cuando he estado con alguien ni a mi me ha gustado otra persona ni a esa persona le ha gustado otra", explicó la periodista, añadiendo que "si ha pasado" ella no lo sabía.

Miguel Frigenti no recordó haberse visto en esa situación, pero aseguró que "si estuviese envuelto en un triángulo así no actuaría como Jessica". "El problema es que no está siendo sincera porque yo creo que está totalmente enamorada de Luitingo desde el principio", declaró el colaborador.

Frigenti añadió que la forma en la que está actuando Jessica Bueno es "lo que castiga a un concursante de Gran Hermano, que intente engañar al espectador".

La colaboradora Nagore Robles también dio su propia opinión sobre lo que están viviendo los tres protagonista de esta historia: "Honestamente, yo creo que se gustan. A Jessica le gusta Luitingo pero no creo que vaya a dar el paso ahí dentro". Además, reveló haberse visto envuelta en algo parecido y expresó que cree que "todos hemos estado ahí en algún punto".

La que aseguró no haberlo vivido fue Anabel Pantoja, que aprovechó para aconsejar a Jessica Bueno a "que siga haciendo el concurso que está haciendo y que siga siendo real, teniendo los valores que ha tenido hasta ahora mismo y que crea en ella y en lo que ella siente".

La sobrina de Isabel Pantoja añadió que considera que este triángulo le parece "interesante", pero no duda en que Jessica Bueno "deja claro que Luitingo es su amigo y poco más".