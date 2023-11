Pilar Llori, sobre Jessica Bueno tras su acercamiento a Luitingo: "Es una quedabién y una mosquita muerta"

El trío amoroso entre Jessica Bueno, Luitingo y Pilar Llori en Gran Hermano VIP sigue dando mucho de qué hablar. Durante la noche del domingo, se pudo observar la reacción de Pilar al nuevo acercamiento entre la modelo y el cantante.

El inicio del programa se pudieron ver imágenes sobre la relación de Jessica y Luis tras la confesión de este sobre sus sentimientos hacia ella. "Podrías haber tenido una conversación con ella antes de decirlo en plató sin tener que decir nada de mí", le reprendió Bueno.

"No te has quedado por lo que yo he luchado por ti, Jessi", le respondía Luitingo. Tras la conversación, ambos compartieron risas y abrazos en la fiesta que organizaron en la casa, algo de lo que se percató el resto de compañeros. "Yo te quiero mucho", le dijo la joven al enamorado, pero dejando claro que eran amigos.

"Es una quedabién y una mosquita muerta", criticaba así Pilar a Jessica tras ver su actitud con Luitingo, mostrándose muy enfadada y seria durante el resto de la noche. Laura, Carmen, Naomi y Albert también criticaron lo ocurrido.

En plató, las opiniones eran diversas. Belén Rodríguez consideró que "Jessica se está enamorando lentamente", mientras que Frank Blanco opinaba que no veía romance "por ningún lado". Además, Alexia Rivas criticó a Pilar por los insultos que propició a la ex de Kiko Rivera: "Es lo contrario al feminismo".