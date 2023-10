Sofoco y petición de abandono de Albert Infante de 'Gran Hermano VIP' tras declararse a Michael Terlizi y ser rechazado por éste

El protocolo de abandono podría activarse en la casa de Gran Hermano VIP (Telecinco) por un despecho: el bailaor Albert Infante ha sido rechazado por el que era uno de sus más estrechos amigos en la casa, el modelo Michael Terlizi.

Albert llevaba días muy encariñado con el italiano, al que algunos han acusado de jugar con ese enamoramiento, sin estar realmente interesado románticamente en el bailaor.

Una cena romántica organizada por el programa entre ambos acabó por aclarar las cosas, cuando Michael le dejó claro que solo puede darle amistad y que además, le gusta Noemí, otra compañera del programa.

La reacción de Albert fue de sofoco, despecho y pena. "Solo somos amigos, ¿no? Pues yo no quiero nada. Lo tengo todo clarísimo. Por fin he visto todo y he resuelto las dudas, ni persona especial ni nada. Ya está. Antes pensaba que no ser pareja, pero sí algo bonito. Esta conversación la teníamos que haber tenido antes. No es que no quiera ser tu amigo especial, es que no puedo", le decía enfadado Albert al italiano.

La cosa fue subiendo de tono hasta que el bailaor amenazó con irse del concurso. "Te quiero más que a nadie, pero no puedo más. Voy a abandonar. No aguanto más", dijo, añadiendo que se sentía "humillado, tonto, gilipollas".

Además, acusó a Michael de haber jugado con él y sus sentimientos. "No me lo merezco. Sé que me ha dicho que no pero luego no es lo que hace. ¡No puedo más! Me quiero ir, por favor", repitió.

El malestar de Albert despertó solidaridad en sus más estrechas amistades en la casa, como Carmen Alcayde y Laura Bozzo, esta última indignada, llegó a proferir duras frases contra el italiano, por las que fue apercibida poco después por parte de la organización.