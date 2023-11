Con el pelo corto pero con la misma gracia: así fueron las primeras veces de Albert ('GH VIP') en televisión antes de 'Got Talent'

Tiene fans y detractores por sus tramas en la casa, pero, sin duda, es uno de los concursantes que más vídeos generan y de los más divertidos de GH VIP. Albert Infante triunfa en el reality, tanto dentro de la casa como en plató, por su gracia natural, su humor y su arte. Sin embargo, no es la primera vez que lleva su desparpajo a la televisión.

Muchos lo conocerán por ser el pase de oro de Santi Millán en Got Talent, en 2020, con solo 21 años. El catalán fue a bailar flamenco, pero se llevó la negativa del jurado. Pero entonces empezó a hablar, con sus nervios habituales, y provocó las carcajadas de todos. En ese momento salió el presentador y se negó a despedirse del concursante, por lo que le dio su pase de oro.

Pero antes de esta aparición en el talent de Telecinco tuvo otra aparición en la cadena en abril de 2017, con solo 18 años. Fue en el programa Cámbiame, donde intentó conseguir una oportunidad para cambiar de look.

"Mi cara es como la de una liebre corriendo. ¿Y qué hago yo con esto?", fue la frase que apareció en la pantalla antes de que se abrieran las puertas. "Me llamo Albert Infante Sánchez y vengo de Mataró, Barcelona. Yo he venido a por un cambio para mí, no para el día a día, sino porque yo canto y bailo flamenco, entonces he venido para que me pongáis un look más brilli flamenco. Porque todos los flamencos salen con los trajes negros", explicó.

Sin embargo, los tres estilistas le rechazaron. "Prometías cuando saliste, pero al final no arrancaste", le dijo Pelayo. "Ay, Pelayo, por Dios. Es que estoy muy nervioso", respondió él y, después, le pidieron que bailara flamenco.

Pero esta no fue la única ocasión en la que los espectadores le pudieron ver en la tele, pues meses después, en febrero de 2018, estuvo en ¡Ahora caigo! y llamó mucho la atención de Arturo Valls.

"No ha parado de santiguarse cada vez que alguien se cae", le dijo el presentador. "Es que me he traído mi virgencita, por eso me santiguo", argumentó él.

"Lo que quiero es pagarme la carrera, porque estoy en primero de Arqueología. Y, si sobra, ayudar a los padres con la hipoteca", explicó, sobre qué haría si ganase el dinero. "Otra cosa, es que tengo cositas que explicar, si me dejas", le pidió a Valls y, entonces, le pidió salir a bailar flamenco.

Lo cierto es que Albert Infante no logró vencer al concursante en el centro y se puso histérico al ver que se iba a abrir la trampilla y se iba a caer. Sin embargo, el presentador decidió apiadarse de él e indultarle, dejándole que siguiera deleitándolos con su gracia desde el público.