La denunciante de los 'influencers' Petazetaz: "Viví con ellos y se consumía mucha droga. Les gustaba que las chicas fuesen menores"

El pasado martes, Petazetaz, dos conocidos influencers con varios miles de seguidores en sus redes sociales, fueron detenidos en Madrid por, supuestamente, haber agredido sexualmente a varias menores de edad a las que, además, habrían grabado con el móvil.

Este miércoles, Vamos a ver ha podido hablar en directo con Paula, la joven que ha denunciado a los influencers y que vivió con ellos durante cuatro meses. Una experiencia de la que ha recalcado que "era un infierno vivir allí".

"Al principio era divertido porque hacíamos muchas fiestas, pero luego empecé a ver mucha droga y empecé a alejarme de ellos y me quedaba con mi chico en nuestra habitación. Para vivir allí tenías que ir drogada", ha recalcado Paula.

Sin embargo, pese a que la joven veía cosas muy extrañas, no podía imaginar hasta qué punto llegaban sus compañeros de piso: "Me di cuenta cuando me fui de esa casa. Nos drogaban y se reían de nosotros. Cuando me fui, me robaron. Yo lo conté en redes y mucha gente me escribió para decirme que las habían drogado y abusado de ellas. En ese momento fue cuando salieron las víctimas".

"Apuntaban las dosis de 'chorri' (GHB líquido) en una pizarra. Si te pasas, doblas y te quedas inconsciente, en ese momento es cuando pueden hacer contigo lo que quieran en la media hora que estás dormido", ha señalado Paula.

Asimismo, la denunciante ha agregado que no se imaginaba la cantidad de cámaras que había colocadas por toda la vivienda y que se destinaban a grabar a las chicas: "Me decían que las cámaras eran para que no les robasen o para ver quién ensuciaba la cocina. Ahora parece raro, pero en ese momento le veía sentido".

De la misma manera, Paula ha explicado que llegó a ver a chicas esconderse por miedo y una de ellas tenía 15 años: "A ellos les molaba que fuesen menores y decía que eran las que más le ponían. Ahora, yo duermo con las persianas bajadas. Me da miedo que manden a alguien para que me haga daño. Si esto pasa, quiero que se sepa quién ha sido"