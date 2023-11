David Muñoz de Estopa cuenta en 'El Hormiguero' el trastorno que sufre

El Hormiguero concluyó la semana con la visita de los hermanos David y José Muñoz, Estopa, que presentaron su nuevo lanzamiento, el single El día que tú te marches, primer adelanto de su próximo disco.

Los hermanos aprovecharon para anunciar las fechas de sus próximos conciertos en Madrid y Barcelona, donde tocarán en el Estadio Metropolitano y en el Estadio de Montjuic: "Nunca hemos tocado en un sitio tan grande".

También contaron una curiosidad de sus álbumes: "La canción número 9 siempre tiene una historia y con la 12 experimentamos", señalaron los hermanos Muñoz.

Pablo Motos también quiso que David contara la enfermedad que sufre: "tengo parálisis del sueño, como el 7% de la población, más o menos", comentó el músico.

Estopa, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

La parálisis del sueño es un trastorno del sueño que puede darse en personas sanas y no está asociado a otras enfermedades. Suele experimentarse como un episodio de pánico y angustia.

Y es que la persona, aunque está despierta y es consciente de lo que pasa a su alrededor, no puede moverse. Esto es debido a que se solapa la fase de vigilia con la fase REM del sueño. No obstante, unos buenos hábitos de sueño pueden prevenir su aparición.

"Sueño que me despierto, pero que no puedo moverme y me agobio. Grito para despertarme y salir de esa fase. También he llegado a ver fantasmas al pie de la cama. Y todo eso sin fumar", recordó entre risas.