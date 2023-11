Arturo Pérez-Reverte, en 'El Hormiguero': "No tengo una conciencia limpia como reportero"

El Hormiguero recibió este miércoles a Arturo Pérez-Reverte. El escritor charló con Pablo Motos de El problema final, su última novela. La historia se traslada a 1960, a un hotel en Utakos, cerca de Corfú.

Allí, nueve individuos quedan atrapados por un inesperado temporal donde la muerte de una turista desencadena un misterio.

"Todo el mundo hace ahora novela negra, pero la mía es como las de antes, sin huesos enterrados y vísceras", comentó el escritor sobre su nueva obra. Y añadió que "la novela que sale de ti ya no es tuya, es del lector".

El presentador quiso comentar con el escritor su experiencia como corresponsal en diferentes conflictos bélicos: "En una guerra, la primera baja es la verdad", afirmó Pérez-Reverte.

"La primera y única vez que he llevado un arma fue en Eritrea. La tuve dos semanas porque me dijeron que me buscara la vida, y lo hice", recordó el invitado.

Y reconoció que "la guerra saca lo peor de ti, muestra al humano que hay en ti de verdad cuando no hay policía o testigos. Nadie pasa por la guerra impunemente".

Eso sí, Pérez-Reverte le confesó al conductor del programa de Antena 3 que "en la guerra he cometido delitos de todo tipo, he robado, mentido… no tengo una conciencia limpia como reportero. Tengo muchos fantasmas, muchos remordimientos".

Arturo Pérez-Reverte, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Tras esas declaraciones, Motos quiso abordar el tema de las nuevas palabras admitidas en el diccionario por la RAE, organización a la que pertenece el escritor.

"En su momento, cuando aceptaron la palabra 'apalizar', me ofendió personalmente. Pero en lo de 'chundachunda' he sido inocente completamente", concluyó Pérez-Reverte.