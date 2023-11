Santiago Segura, a Pablo Motos, en 'El Hormiguero': "Eres una rata..."

El Hormiguero recibió este martes una triple visita: Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella, que presentaron su nueva película, La Navidad en sus manos.

El filme, que se estrena en cines el próximo 1 de diciembre, se trata de una comedia para toda la familia donde a Papá Noel se le complica poder acudir a su cita de Nochebuena con todos los niños del mundo.

"Yo recomendé a Ernesto Sevilla para esta película porque quería trabajar con él", afirmó Segura. "Es sensible y un gran director de cine", añadió el invitado.

Este viernes se estrena “La Navidad en sus manos”, una comedia navideña con @SSantiagosegura, Ernesto Sevilla y @PabloChape #SantiagoErnestoPabloEH pic.twitter.com/qGcDsqnjMp — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 28, 2023

Segura interpreta a Papa Noel y rescató algunas anécdotas del rodaje: "No me pusieron una barba normal, sino que me la colocaron pelo a pelo. Tardaban dos horas y media".

Pablo Motos quiso bromear con su amigo y colaborador: "En la película usas peluca: ¿Cuántas tienes en casa?", le preguntó a Segura. "Eres una rata de tu tamaño, siempre me sacas lo de las pelucas. Tendré seis o siete", le contestó el actor de Torrente.

El valenciano quiso que sus invitados recordaran alguna anécdota que les había sucedido en Navidad: "De pequeño, mis padres me llevaron a ver a los Reyes Magos", afirmó Chiapella.

"El problema es que llevaba malo toda la semana y cuando Baltasar me dio el regalo, no me gustó y me puse a llorar, tanto, que me cagué encima del Rey Mago", admitió el actor entre risas.