Qué es la parálisis de sueño, el trastorno que padece David Muñoz de Estopa

David Muñoz, uno de los componentes de Estopa, se sentaba ayer en El Hormiguero, junto a su hermano Jose, para presentar el single 'El día que tú te marches', primer adelanto del que será su próximo disco y anunciar las fechas de sus próximos conciertos en Madrid y Barcelona.

Fue entonces cuando su presentador, Pablo Motos, quiso que el cantante catalán contase la enfermedad que sufre: "tengo parálisis del sueño, como el 7% de la población, más o menos", comentó el músico.

"Sueño que me despierto, pero que no puedo moverme y me agobio. Grito para despertarme y salir de esa fase. También he llegado a ver fantasmas al pie de la cama. Y todo eso sin fumar", reconoció el artista entre risas. Pero, ¿qué es la parálisis del sueño?, ¿por qué se produce?, ¿cómo se puede evitar?

¿Por qué te da la parálisis del sueño?

La parálisis del sueño consiste en la imposibilidad transitoria de movernos cuando nos despertamos. Se trata de una experiencia bastante aterradora que apenas dura pocos minutos e incluso segundos, pero que puede producir a quienes la padecen una gran ansiedad y angustia. Suele aparece de forma aislada y en ningún caso es peligrosa, pero si se produce de manera habitual, hasta el punto de afectar a la vida cotidiana, se puede buscar ayuda para reducirlas, pues en algunas ocasiones se producen por algún tipo de trastorno del sueño.

La parálisis del sueño es una parasomnia, es decir, una conducta o experiencia anormal que tiene una persona cuando se está durmiendo, cuando se está despertando o a mitad del sueño. Se trata de un episodio muy breve que tiene lugar durante el período de transición entre el estado de sueño y el de vigilia, ya sea cuando nos estamos quedando dormidos o al despertarnos.

Durante ese corto periodo de tiempo, la persona está despierta, puede ver y oír, pero es incapaz de mover de manera voluntaria cualquier parte de su cuerpo. Durante este periodo de tiempo, aunque sea muy breve, la persona que lo padece suele sentir una gran angustia, sobre todo porque muchas veces esta incapacidad de moverse va acompañada de otras experiencias inquietantes, como las siguientes que se describen a continuación:

Alucinaciones visuales, como notar una presencia en la habitación, ver a alguien escondido entre sombras…

Alucinaciones auditivas, como zumbidos, rumores, música, pasos, golpes...

•Dificultades respiratorias, sensación de asfixia, falta de aire...

La parálisis cede espontáneamente y suele desaparecer de forma automática si la persona es tocada o sacudida.

¿Por qué se produce?

La parálisis del sueño es una parasomnia asociada al sueño REM, esa fase del sueño en la que nuestros ojos se mueven rápidamente, tenemos sueños y nuestros músculos no autónomos, para impedir que nos hagamos daño o nos movamos durante el sueño, están paralizados. Después de esta fase, se produce la vigilia, nos despertamos y nos movemos sin problemas. Sin embargo, cuando se produce una parálisis de sueño, nuestra mente despierta, pero nuestro cuerpo permanece en la fase REM, tenemos todos los sentidos alerta y somos capaces de ver, escuchar y sentir, pero no de movernos.

¿Qué hacer en caso de parálisis del sueño?

La parálisis del sueño no supone ninguna amenaza para la salud, por lo que, si nos pasa, debemos estar tranquilos y nos asustarnos. Aun así, sobre todo si es frecuente, hay algunas pautas que debemos seguir para evitar o minimizar su aparición:

Evitar las drogas y el alcohol.

Dormir las horas necesarias y de manera regular. Para ello es recomendable mantener una buena higiene del sueño: dormir siempre a la misma hora, no exponernos a estímulos antes de dormir, etc.

Evitar el estrés.

Tratar los posibles trastornos del sueño favorezcan su aparición. Además, cada vez que nos ocurra, debemos mantener la calma, realizar ejercicios de relación, respiraciones profundas y, sobre todo, pensar que es algo inocuo, transitorio y breve que terminará en muy poco tiempo.

También puede ayudar la meditación y el mindfulness, que nos ayudará a mantener a raya el estrés y afrontar mejor los episodios si se producen.

