El significado de los sueños y lo que el subconsciente te dice cuando duermes

Todas las noches soñamos, aunque al despertar no siempre lo recordemos. Según desgrana María Jesús Palmer en su libro Manual de Interpretación de Todos los Sueños, en muchas ocasiones el subconsciente trata de avisarnos de miedos no superados o nos aporta ideas creativas que de un modo racional no hubiésemos pensado.

También están los sueños recurrentes, aquellos que se repiten una y otra vez; las pesadillas, que conllevan a veces a despertarse de una forma repentina y, por lo tanto, recordar lo soñado, y los sueños compensatorios o satisfactorios, entre los que se encuentran los sueños eróticos u otros también positivos en los que la persona sueña que flota o vuela.

Estos son el significado de algunos de los sueños más comunes que explica esta experta en su libro, y recoge el diario ABC.

Encontrar dinero

Según María Jesús Palmer, este tipo de sueño "habla de los valores interiores de cada uno, sobre todo de valores y virtudes que no se consideran como tal y a menudo se ignoran", indica. El significado más común es "que ha llegado el momento de reconocer públicamente los propios méritos y capacidades".

Soñar con agua

La presencia de agua en los sueños puede tener varios significados, según esta experta. El agua turbia o revuelta "pone de manifiesto emociones alteradas que incluso pueden afectar a la salud". Por el contrario, el agua clara o la de una cascada "anuncia encuentros agradables y momentos felices", mientras que las olas, una barca vuelca o una marea que moja simbolizan que "ya es hora de asumir compromisos y responsabilidades".

Caer al vacío

Este tipo de sueño, bastante común, implica una pérdida económica o de trabajo, según María Jesús Palmer.

La muerte de alguien cercano

Existe la creencia de que cuando se sueña con la muerte de alguien se le alarga la vida. La explicación es más bien metafórica, según esta experta: "El sueño indica que esa persona que ves morir de alguna forma rehace su vida, se reinventa y, en definitiva, vive más".