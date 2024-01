Críticas a 'Y ahora Sonsoles' por su forma de tratar la historia de una persona del Ejército que ha reasignado su género

El programa de Y ahora Sonsoles de este martes ha creado una gran polémica tanto en el propio plató como en redes sociales. Y es que el magacín ha hablado con Francisco Javier, una persona del Ejército que se ha sometido a una reasignación de género sin cambiar ni su nombre ni sus genitales.

La persona entrevistada ha defendido que sufre discriminación por no poder utilizar los baños femeninos en cualquier momento pese a cambiar su documento del DNI. "Yo tengo un tiempo para cambiarme a primera y última hora para no cruzarme con las otras compañeras", ha contado.

"Yo no soy transexual, soy transgénero. La Ley Trans me permite cambiar de género sin cambiar de sexo", ha explicado para los espectadores de Y ahora Sonsoles.

Tras su testimonio, Sonsoles Ónega ha dado paso a los colaboradores para que le preguntaran sus dudas, y Ángela Vallvey le ha preguntado en qué se siente mujer, algo con lo que Francisco Javier ha defendido: "Un sentimiento no se puede explicar. La realidad es que llevas unos años sintiéndote diferente".

"A mí una ley no me puede obligar a estar desnuda delante de una persona con la que estoy incómoda [...] No es porque sea grande, es porque no me cambio delante de ningún señor con barba que no sea mi pareja", le ha lanzado, por su parte, Cruz Morcillo. Francisco Javier le ha preguntado entonces dónde debe cambiarse: "Yo lo que pretendo es que se cumpla la ley".

En su turno, Antonio Naranjo le ha lanzado: "El problema es que usted no es una mujer. Hay dos tipos de mujeres: las que están en plató y las transexuales [...] Usted antes de cambiarse de género se llamaba Francisco, tenía el aspecto de Francisco y le gustaban las cosas de Francisco, y después, lo mismo".

"O usted está vacilando, ha hecho una apuesta con alguien o necesita ayuda", le ha lanzado el colaborador, provocando el aplauso en plató. "Lo que le falta es que se pida la baja menstrual", ha añadido, mientras Sonsoles le intentaba frenar.

Por otro lado, María Manjavacas ha defendido una postura contraria: "Esto responde a una situación extraña que no se ha normalizado todavía y se necesita tiempo para entenderlo".

Francisco Javier, por su parte, ha explotado contra Naranjo: "Usted no se pone en mis zapatos". "Lo que pasa es que hay una ley mamarracha que permite estas cosas", le ha contestado el colaborador.

Ante el amago de abandono de la persona transgénero por los comentarios, Sonsoles Ónega se ha puesto firme con Antonio Naranjo: "No te lo consiento, Antonio. Aquí no".

Las críticas en redes sociales

Las distintas respuestas mezcladas con el tema han provocado críticas por ambas partes en redes sociales: por un lado, algunos espectadores han denunciado transfobia en el programa por la forma de tratar el tema por los comentarios de los colaboradores.

Si poneis Antena 3 y estáis viendo ahora mismo a Sonsoles, abrid las ventanas para que os salga el pestazo a transfobia que sale de la televisión. — LiqueGalega🛰️🐗♀️ (@A6DeJunho) January 16, 2024

Y después del "y ahora Sonsoles" de hoy, con LA soldado Paco, a alguien le extraña lo del triunfo de los Trump en Iowa, de Milei en Argentina, de Salvinis, Voxes, o LePens u Orbans en Europa?

Es que nos hemos vuelto gilipollas!!!

El meteorito, ya! 😉 — Cristina  (@CristinaGR64) January 16, 2024

Por otro lado, otros espectadores han criticado que se diera voz al testimonio de Francisco Javier, mostrándose escépticos con la identidad de género que ha defendido.

Ahora en el programa de Sonsoles sale un militar que quiere ser mujer y quiere utilizar el baño de las mujeres este lo que tiene que ir al loquero ya estamos llegando aún punto que no se puede aguantar — Charo Mendez (@CharoMendez3) January 16, 2024

Lo muchísimo que acaban de blanquear la transfobia en “y ahora Sonsoles”… — Alejandro Miranda González (@bichigyyall) January 16, 2024

'Nutriman' interviene en la controversia

Ante la disputa, Luis Alberto Zamora, 'Nutriman', ha tenido que intervenir fuera de su sección para contar lo que estudió en la facultad de Medicina que respaldaba la postura de la persona entrevistada.

"A nivel cerebral hay tres esferas sexuales: identificación de género, comportamiento de género y atracción de género. Te puedes sentir hombre, o sentir mujer; te puedes comportar con lo que se identifica como un hombre o con lo de una mujer, y te puede atraer un hombre o una mujer", ha detallado el experto.

El nutricionista ha puesto un ejemplo: "¿Cómo explicas que tu mano es tuya? Pues con los sentimientos es igual, es muy complejo". "Solamente quería apoyarla. Hay una cosa que es la ciencia que a nivel neurológico es lo más difícil de demostrar", ha expresado.

Para zanjar el tema, Sonsoles Ónega ha querido llegar a un acuerdo entre la persona entrevistada y sus colaboradores: "Tiene que haber comprensión mutua".