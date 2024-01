Dave Chappelle vuelve a hacer chistes sobre trans en Netflix: "Hablaré de discapacitados, no están tan organizados como los gays"

El cómico Dave Chappelle, ha vuelto a hacer chistes sobre personas transexuales en su último monólogo subido a Netflix, después de que levantara polémica por otras bromas anteriores sobre ese colectivo.

El especial más reciente del comediante, The Dreamer, se publicó en Netflix el 31 de diciembre y cuenta cómo fueron los inicios del cómico y cómo afrontó su gran éxito en EE UU.

Sin embargo, en los 12 primeros minutos hace varias bromas sobre el colectivo de personas transgénero, con los que ya tuvo desencuentros por chistes anteriores en otros monólogos y especiales.

Chappelle cuenta cómo conoció a Jim Carrey mientras filmaba la película de 1999 Man on the Moon, donde el actor interpretaba al comediante Andy Kaufman. Según Chappelle le "decepcionó" hablar con Carrey mientas éste se hacía pasar por Kaufman, así que Chappelle acababa diciendo: "Así es como me hacen sentir las personas trans".

Después, usaba la ironía para anunciar que no haría más chistes de personas trans, por las polémicas anteriores, pero obviamente no era verdad.

"Si vinieron a este programa esta noche pensando que me voy a burlar de esa gente otra vez, han venido al programa equivocado. Ya no estoy jodiendo a esa gente. No vale la pena. No voy a decir nada sobre ellos. Quizás tres o cuatro veces esta noche, pero eso es todo. Estoy cansado de hablar de ellos", aseguraba.

"¿Y quieres saber por qué estoy cansado de hablar de ellos? Porque estas personas actúan como si yo necesitara que resulten graciosos. Eso es ridículo, no les necesito. Ya no haré chistes trans", afirmaba el cómico. A continuación bromeaba diciendo que hará chistes sobre discapacitados, porque "no están tan organizados como los gays".

Poco después, volvía sobre el tema. "Estoy tratando de mejorar mi relación con la comunidad transgénero porque no quiero que piensen que no me agradan. ¿Saben cómo lo he hecho? Escribí una obra de teatro, porque sé que a los gays les encantan las obras de teatro. Es una obra muy triste, pero conmovedora. Se trata de una mujer transgénero negra cuyo pronombre es, lamentablemente, nigga (negrata). Es una película lacrimógena. Al final de la obra ella muere de soledad porque los liberales blancos no saben cómo hablarle. Es triste", decía en el monólogo Chappelle.

Para acabar con el tema y en referencia a las posibles demandas, volvía a hacer chistes sobre el asunto. "Dios no permita que vaya a la cárcel. Pero si lo hago, espero que sea en California [donde los derechos de las personas trans están más reconocidos]. Tan pronto como el juez me sentencia, diré: 'Antes de que me sentencie, quiero que el tribunal sepa que me identifico como mujer'. Envíame a una cárcel de mujeres. Tan pronto entre allí, ya sabéis lo que haré", decía, antes de soltar una perorata de groserías de índole sexual.