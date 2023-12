Cristina Pardo y Dani Mateo, de colaboradores de 'El Hormiguero' y 'El Intermedio' a dar las Campanadas

Ya queda menos para que el reloj de la Puerta del Sol de Madrid de las doce de la noche del 31 de diciembre para despedir 2023 y dar la bienvenida a 2024.

Todas las cadenas han realizado su despliegue para conquistar a los espectadores, con la duda de si Cristina Pedroche y Alberto Chicote mantendrán el liderazgo o Ramón García, Ana Mena y Jennifer Hermoso lo recuperarán para Televisión Española.

Fuera de esa 'pelea' por las audiencias se encuentra Mediaset, que ha elegido a Marta Flich y Jesús Calleja como los encargados para despedir el año en Telecinco y Cuatro desde Sevilla.

Por último están los presentadores de La Sexta, Cristina Pardo y Dani Mateo, que afrontan relajados estas últimas horas de 2023 sin la presión de la audiencia, solo con el objetivo de disfrutar dando las Campanadas.

Tres años seguidos dando las Campanadas

Esta será la tercera ocasión en que ambos periodistas compartirán balcón con vistas a la Puerta del Sol y, para desmarcarse de sus compañeros de Antena 3, Dani Matero ha propuesto un juego.

El 2021 lo despidió disfrazado de Elton John, en 2022 fue el turno de Freddie Mercury y, este año, le ha ofrecido tres opciones a los espectadores: Elfo talludito, Reno o de agente 0,07.

Dani Mateo y su disfraz en las Campanadas. ATRESMEDIA

Ya ha sido eliminado el de reno, pero Mateo prometió en Zapeando que "presentaré un día el programa con los disfraces que sean descartados para Nochevieja".

Y es que el descartado, provocó alguna confusión en su compañera, Cristina Pardo: "Cuando vi los disfraces, el del reno lo confundí con un koala, pero creo que es el que puede dar más juego porque en su casa cada uno puede decidir lo que es", afirmó en El Intermedio.

En el programa de Wyoming también recordaron una anécdota del año pasado: "Este año iré con mi abogada a Sol porque el año pasado Dani tiró tres pilas gigantes por el balcón y yo creo que dejamos tres muertos", señaló la presentadora de Más Vale Tarde.

El colaborador de El Intermedio aclaró que "eran pilas gordas que iban en un megáfono, pero como cayeron una detrás de otra, supongo que le dieron al mismo. Muerto hubo, pero solo uno", bromeó.

Cristina Pardo y Dani Mateo, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

Cristina Pardo y su vestido

Las dudas sobre el vestuario de los presentadores de Campanadas siempre sobrevuela la retransmisión. Como irá Pedroche este año, si Ramón García llevará capa o cómo será el disfraz de Dani Mateo.

Pero también el vestido de Cristina Pardo ha causado expectación y la misma presentadora ha reconocido que "es espectacular, para mí es precioso, estoy contentísima. Me veo mejor que con 20 años".

Cristina Pardo y Dani Mateo. ATRESMEDIA

En Más vale tarde, la colaboradora de El Hormiguero comentó que "me contuve en la cena de Nochebuena y en la comida de Navidad, lo que más me dolió fue no comerme la tarta de queso de mi madre, que habría metido la cabeza dentro".