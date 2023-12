La confesión de Jessica Bueno a Luitingo: "Por Pablo Marqués no sentía lo que siento aquí, contigo sí me da miedo que me hagas daño"

Después de su sonado y esperado reencuentro, Jessica Bueno y Luitingo han tenido una profunda e íntima conversación cargada de confesiones dentro de la casa de GH VIP.

"Yo salí de aquí, y a la mañana siguiente le llamé por teléfono para decirle que ahora mismo no sentía que yo tuviese ganas de estar con él. Me dijo que lo entendía. Quedamos para hablar en persona y nos despedimos bien. No dije nada por respeto a él, pero subió un comunicado y encima dijo que me había dejado él a mí", le explicaba la modelo al cantante sobre su ruptura con Pablo Marqués.

"Lo que he hecho ha sido porque lo sentía. Hay que hablar cosas, pero aquí soy tu jefa de campaña. Lo laboral y lo personal no se puede mezclar", le decía ella, entre risas, para desviar el tema sentimental, algo que finalmente no consiguió.

Porque la modelo y el cantante se siguieron sincerando. "¿No podías quedarte solo?", preguntaba ella, sobre la relación del artista con Pilar. "Hubiera sido bonito que te hubieras quedado solo. Hubiera estado bien que se hubiese conformado y que hubiese sido paciente. A lo mejor hubiera acabado sucediendo lo que ha acabado sucediendo", eran las palabras de Jessica.

"Sé que es algo imposible, soy consciente de que nuestras vidas no son compatibles, vivimos en ciudades diferentes", insistía ella, que, no obstante, daba rienda suelta a lo que siente: "Yo me he dado cuenta de que con Pablo no sentía algo tan fuerte como lo que siento aquí, porque contigo sí me da miedo de que tú me hagas daño".

"¿Sabes cuando quieres tanto a alguien que prefieres dejarle libre? Porque sé que yo tengo tres hijos y que no voy a volver a ser madre, como tú tienes todo el derecho del mundo a que te pasen esas cosas. En algún momento tienes que ser padre", añadía la modelo, a lo que Luitingo aseguraba que "no pasa nada" y que se conformaría con eso.