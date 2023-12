La supuesta indirecta de Pablo Marqués a Jessica Bueno: "Algunos intentan darse la apariencia de una cualidad que no tienen"

La mala relación entre Pablo Marqués y Jessica Bueno es cada vez más palpable. O al menos eso parece tras el nuevo mensaje del empresario en redes sociales. Y es que el ingeniero ha regresado a su cuenta de Instagram para publicar un enigmático comunicado que ha hecho saltar las alarmas.

Desde que la andaluza fuera expulsada de Gran Hermano VIP, su relación sentimental se dio por finalizada y comenzaron la incesante batalla entre ambos. En redes sociales no han sido pocos los dardos que se han lanzado. Y es que cada uno de ellos tiene una versión muy diferente del motivo por el que terminaron su romance.

Mientras que Jessica Bueno aseguraba que Pablo Marqués había estado ligando con otras mujeres, él negaba todo. "Partiendo de la base de que yo estaba conociendo a una persona, llevábamos 4 meses juntos, no era una relación formal, era una relación que se había iniciado pocos meses después de mi divorcio. No tiene nada que ver que se haya acabado con Luis, no tiene nada que ver. Es una decisión mía por mí misma porque, ya de por sí y la persona lo sabe, yo nunca he estado segura porque yo hay cosas que todavía tengo que curar", explicó ella en su momento.

Tras ello, todo parecía haberse calmado un poco. O al menos, eso era lo que los seguidores de ambos empresarios pensaban hasta la última publicación de Maqués. A través de su cuenta de Instagram, ha escrito: "Mientras algunos intentan darse a sí mismos la apariencia de una cualidad que no tienen y se aturden con escasos fuegos de bengala".

Posando delante de un cuadro de Picasso, rememora una de sus frases más célebres: "El arte lava nuestra alma del polvo de la vida cotidiana. Sin el artista, estaríamos en un lío infernal. Es el artista quien, a golpe de pincel, convierte nuestros sueños en realidad y nos hace querer superarnos".

La imagen, que cuenta ya con más de 3.000 'me gusta' se ha llenado de comentarios de apoyo de sus seguidores. "Cuando no es para ti, no es y punto, o quizás tú no eras para ella. Mereces una mujer que te ame como tú la amas a ella", escribía una fan dándole ánimo.