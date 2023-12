Así ha sido el reencuentro entre Jessica Bueno y Luitingo después de la confesión de amor: "Se me va a salir el corazón"

Jessica Bueno y Luitingo se volvieron a ver las caras durante la noche del domingo en GH VIP. El reencuentro llegó después de que en la gala anterior, el cantante confesase ante el juez que estaba enamorado de la modelo.

Luis explicó al Súper lo ocurrido en el juicio: "Me preguntó si yo estaba enamora de ella, es fácil decir sí, pero tiene sus explicaciones. Me siento mal por haberlo dicho, pero no podía decir que no".

También se lo contó a Laura Bozzo, que fue muy clara: "Apuesto mi cabeza entera a que está enamoradísima de ti". Tras ello, Luitingo recibió la noticia de que debía ir al salón, donde le esperaba la modelo.

Él actuó muy nervioso, y con una sonrisa de oreja a oreja. "Se va a quedar hasta la final de tu concurso", explicó el presentador. "Ole", gritaba Luis mientras abrazaba a Jessica.

"Me han gritado que ya no estabas con...", le dijo el concursante a su jefa de campaña, Jessica, refiriéndose a que se había enterado de su ruptura con Pablo Marqués tras su expulsión. "Tenemos que hablar un montón", respondió ella, que tampoco podía esconder su alegría por estar allí.