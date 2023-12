Luitingo confiesa estar enamorado de Jessica Bueno delante de ella: "He dicho lo que me ha salido"

Luitingo también se enfrentó a su juicio en GH VIP, en su caso acusado de "carpetero" y crear dramas amorosos para ganarse el favor del público y permanecer más tiempo en la casa. Esto viene por su relación con Pilar Llori y, luego, con Jessica Bueno.

La modelo era la testigo principal del juicio, e iba a defender a su amigo Luis. Al verse, el cantante no pudo evitar preguntar por lo bajini si ella se encontraba bien, dado que se enteró de que al salir del concurso, Jessica lo había dejado con su novio.

Durante el juicio, los reproches de Pilar Llori fueron constantes. Luis y Jessica se defendían hablando de sentimientos, por lo que el juez lanzó una pregunta muy directa: "¿Está usted enamorado de Jessica Bueno?". Luitingo respondió sincero: "Sí".

La reacción de Jessica sorprendió a los espectadores. "Parece que decir que está enamorado es malo", replicó la modelo. "He hablado mucho con mi amigo y hablaremos más fuera", añadió.

A pesar de dejarlo en la friendzone por el momento, Luis no pudo evitar la emoción cuando llegó a la casa y le explicó a Laura Bozzo lo ocurrido: "Me han declarado culpable, pero la Jessi traía un traje de terciopelo que no te haces a la idea".

Se sinceró con Bozzo, que le escuchó amigable. "Yo he dicho lo que me ha salido y ha sido que sí, pero después me han dicho que podía decir que no quería contestar y yo no lo sabía", le explicó con gracia. "No me imaginaba que se iban a decir esas cosas".