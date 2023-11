Antes de 'Gran Hermano' Luitingo buscó el amor en un programa de Cuatro y no salió bien parado

El cantante Luitingo, concursante de GH VIP 8, no es la primera vez que aparece en televisión, ni la primera vez que busca el amor en televisión. En esta edición del reality el joven ha tenido varias idas y venidas y conatos de romance con al menos un par de compañeras, pero ya hace años trató de que la tele resolviera su vida sentimental.

Y es que en 2016 ya fue uno de los participantes de Tú, yo y mi Avatar, un programa que presentaba Luján Argüelles en Cuatro y en el que los asistentes buscaban pareja de una forma poco convencional.

En ese programa las personas que querían encontrar el amor tenían un "avatar", una persona que se hacía pasar por ellos y que actuaba y hablaba con la posible pareja a través de las instrucciones que el titular le daba desde un lugar alejado.

Así, Luitingo trató de conquistar a una joven llamada Nerea, para lo que hacía que su avatar se arrancara a cantar, bailar y acercarse a la joven de forma cariñosa.

Pero no funcionó, porque tal y como recordaba el medio Unplugged "Nerea decidió que prefería marcharse con Ismael, el otro candidato que se había presentado a Tú, yo y mi Avatar".

"Su voz me encanta y que me tocara la guitarra me ha gustado, pero no me podía tener ganada solo por eso, me aturullaba", explicó la joven sobre los motivos que le llevaron a dar calabazas a Luitingo.