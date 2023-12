Albert Infante vuelve a regalar otro momentazo en 'GH VIP': "Tengo la porra del alguacil metida en el corazón"

Albert Infante es el rey de la comedia en la casa de Gran Hermano VIP. Durante el debate del domingo lo volvió a demostrar regalando un nuevo momentazo en directo mientras hablaba desde la casa con Ion Aramendi.

El presentador le mandó recuerdos del alguacil que estuvo presente en su juicio, donde le dijo "guapo". "Le echabas sonrisas también", señalaba Aramendi. "Me ha dicho que se dejó olvidada su porra", sorprendió Ion a Albert.

El finalista tuvo una rápida respuesta: "Dile que tranquilo, que tengo la porra yo metida en el corazón". Las risas estallaron entre el público. "Sé que no soy yo, pero qué cara le ponías", le recordó Aramendi al joven.

BOMBA 💣 Albert cambia a Susana por Carmen Alcayde: será su jefa de campaña y, por tanto, subirá hoy a la casa si no es él el expulsado 😱 #GHVIPDBT14 pic.twitter.com/nwQjRZ4l0q — Gran Hermano (@ghoficial) December 17, 2023

"Tú también estás bien. Laura no es la única, que yo tengo ojos también", le piropeó Albert al presentador, recordando el día que Laura hizo lo mismo.

Tras ello, Aramendi intentó sorprender a Albert con la posibilidad de elegir a una nueva jefa de campaña, aunque el concursante se adelantó: "A Carmen Alcayde, por favor". Tras confirmarle la opción, Albert recordó su mala experiencia con Pilar Llori: "No me digas que Carmen ha dicho que no, porque me da algo".

A pesar de que le gastaron una broma de que la periodista no iba a aceptar, con ella como compinche, ambos aceptaron el reto. "Es mi mitad, ha sido mi concurso", ensalzaba así a su amiga.