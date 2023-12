Giro inesperado en la elección de los 'jefes de campaña' de los finalistas de 'GH VIP': "Ha declinado la invitación"

Los finalistas de GH VIP eligieron a sus 'jefes de campaña' durante el debate del domingo. Ion Aramendi advirtió a los concursantes de que la lista de candidatos al puesto estaba compuesta por algunos de los expulsados del programa, y que estos debían aceptar la oferta.

Todos los concursantes eligieron al candidato, quedando a la espera de la confirmación. Pilar Llori aceptó la oferta de Albert Infante, pero tras la vuelta de publicidad se arrepintió. "Pilar ha declinado la invitación y prefiere defender a Naomi antes que a ti", le anunció Ion a Albert.

Albert Infante se derrumbó, aunque al principio aguantó la compostura. "No me lo esperaba" y "no sé qué ha podido pasar" fueron las frases más repetidas por el joven mientras lloraba desconsoladamente en el confesionario.

"¿Cómo me va a defender otra persona si con todos he tenido follones aquí?", se preguntaba sofocado Infante, sin dejar de llorar. Finalmente, eligió a Susana: "Creo que no va a aceptar". Susana al principio le dijo que "iba a rechazar la oferta", pero que al verle así se le "partió el corazón".

La modelo aceptó, aunque Albert no estaba convencido. "Hazlo por tus amigos maricones, que tú eres una mariliendre", le suplicó Albert. Ella le hizo una promesa: "Lo voy a dar todo porque lo voy a hacer de corazón".

