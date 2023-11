Los piropos de Laura Bozzo a Ion Aramendi en 'GH VIP': "Por ese culito redondito me peleo"

Laura Bozzo no tiene pelos en la lengua. Eso hace años que quedó claro sobre la polémica presentadora peruana. Lo que Ion Aramendi no se esperaba era el vídeo que vio de Laura junto a Albert Infante hablando de él en Gran Hermano VIP.

Piropos no faltaron, ni el vídeo, ni en la conexión en directo posterior entre el presentador y la concursante. "Yo veo a Ion y digo, vamos a matar por él. Por ese culito redondito me peleo", le confesaba entre risas Laura a Albert en el cuarto naranja.

"Me hago pipí, la concha se me derrite y las tetas se me paran", continuaba Laura con todo lujo de detalles. "Quiero a alguien así, con ese carisma y esa simpatía. Lo digo con todo el respeto para su familia", le dijo a la cámara del cuarto.

En la conexión, Laura se tapaba la cara por el pudor que sentía sabiendo que Ion había escuchado todo. "¡Mis hijas están viendo!", exclamó la peruana. "¡Y las mías también!", se quejaba gracioso Ion, que entró al trapo de las bromas. "Veo que es necesidad, voy a enseñar mi culito".

Aramendi hizo un bailecito moviendo el trasero y los concursantes le animaban a seguir. "Es mejor de lo que me esperaba, tienes el culito perfecto", gritó Laura riendo.