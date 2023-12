Miguel Encinas, "destrozado" tras la ruptura con Chenoa, cuenta el motivo de la separación

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas pusieron fin a su matrimonio este noviembre. Una separación física que solo el tiempo dirá si es definitiva.

No lo cree el urólogo, según su círculo más cercano. Lorena Vázquez, de Y ahora Sonsoles, ha hablado en exclusiva con el entorno de Miguel, que ha asegurado que está pasando por muy mal momento y que lo que le gustaría es reconciliarse con Chenoa.

"Ha hecho varios intentos, pero ella no parece estar muy receptiva", ha asegurado la periodista. Según su versión, cuando lo dejaron, ninguno de los dos cerró la puerta a retomar la relación, pero aún no ha llegado el momento.

Quizá por eso el urólogo "está pasando por un mal momento". "Está destrozado", sostiene su entorno.

Sobre los motivos que llevaron a la pareja a romper, el médico traslada a su entorno más cercano que ha sido por la incompatibilidad de compaginar sus profesiones. "Ha sido la dificultad de cuadrar sus agendas el motivo de su separación", han añadido desde Y ahora Sonsoles.

Recientemente, la cantante y presentadora se encuentra viviendo un buen momento gracias al éxito de OT 2023 y no ha tenido problemas en pronunciarse sobre el fin de su relación.

Me lo curré un montón, te lo digo en serio", decía entre risas en el último programa del pódcast de Europa FM que ella misma presenta, Tómatelo menos enserio. "Me acabo de acordar de mi boda y me ha dado la risa", terminaba diciendo la cantante.

En medio de la jocosa conversación, la invitada al programa y actriz Claudia Traisac, le preguntaba a Chenoa si seguía casada. "No, me salió fatal", contestaba de manera natural la presentadora.