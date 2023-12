La hija de José Luis Gil da malas noticias sobre el actor: "No creo que vuelva a la tele, tiene problemas para comunicarse"

El estado de salud de José Luis Gil, actor conocido por las series Aquí no hay quien viva o La que se avecina, sigue preocupando a día de hoy, más de dos años después de haber sufrido un ictus del que aún se está recuperando.

Esta vez ha sido su hija Irene la que, en declaraciones a la revista Pronto, ha actualizado cómo evoluciona el intérprete. "No creo que mi padre pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves", ha revelado Irene.

Sin dudas malas noticias para todos aquellos que aprecian al veterano y querido actor. "Nosotros lo llevamos como podemos. Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle. Yo no lo veo, pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro, aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas", detalla la hija de Gil

A pesar de su situación, eso sí, Irene cuenta que "tiene movilidad". "Pero, claro, no es un hombre muy joven. Mi padre reconoce a todo el mundo. Si viene alguien a verle sabe quién es, se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse", termina.

Hace un mes, la hija de José Luis Gil reconocía a través de un mensaje publicado en sus redes sociales que "la vida no volverá a ser la misma".

"Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así", lamentó su hija.

Recientemente, Pablo Chiapella, actor que encarna el personaje de Amador en La que se avecina, aseguró que "José Luis está ahí en una situación complicada. Pero, por otro lado, tiene de bueno que está bien físicamente, quitando el problema que le impide trabajar, pobrecito…".

"Por lo menos se ha salvado y hay que quedarse con eso. Y le mando desde aquí un beso enorme", concluyó.