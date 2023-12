Pilar Rubio protagoniza una bronca con la familia de Sergio Ramos en el palco del estadio del Sevilla

Cada vez más surgen nuevas pistas que apuntan a un distanciamiento en la pareja formada por Pilar Rubio y Sergio Ramos. La última prueba la aportaba este sábado el paparazzi Sergio Garrido en el programa Fiesta, y tiene que ver con una supuesta bronca que Pilar Rubio habría protagonizado con la familia del futbolista en el palco del estadio del Sevilla F.C.

Garrido ha explicado que lleva casi un mes siguiendo a la pareja, desde que se trasladaron a vivir a Sevilla, y se le ha hecho imposible captarlos juntos. "No les he visto salir juntos", ha apuntado.

A pesar de ello, el fotógrafo no ha querido hablar de crisis de pareja, sino de "un pequeño distanciamiento" cuyo origen está en una "bronca brutal" de Pilar Rubio con la familia de Ramos.

Según ha contado Sergio Garrido, la bronca llegó hasta el punto de que "cuando va al palco Pilar, no va la familia, y cuando va la familia, no va Pilar. Y si van juntos, Pilar y sus hijos y la familia de Sergio, no se dirigen la palabra, ni se miran", ha apuntado.

En su opinión se trata más de una "crisis familiar" que de pareja. "Hay una crisis importante", ha enfatizado. "La mala relación es de Pilar con la familia", ha agregado el paparazzi.

"Es que no se pueden ni ver, la bronca fue tremenda", ha asegurado Garrido. "Me cuentan también que el día del cumpleaños de su suegra, Pilar se organizó un shooting para así tener excusa y no asistir a la fiesta", ha comentado.

"Ella no está a gusto en Sevilla, está como loca por irse de Sevilla", ha valorado Garrido sobre Pilar Rubio. "No le gusta la situación que tiene en Sevilla", ha matizado el fotógrafo.