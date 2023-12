Revelan la fecha y el motivo de la "inminente" separación de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Los rumores de una fuerte crisis en el matrimonio de Sergio Ramos y Pilar Rubio continúan, y más tras los últimos movimientos de la pareja. Todo comenzó durante la gala de los Latin Grammy, celebrada en Sevilla y a la que solo acudió el futbolista pues, pese a que la presentadora estaba invitada y había confirmado su asistencia, finalmente no apareció.

A partir de ahí, y tras varias informaciones de medios especializados en el mundo del corazón, que han apuntado que Sergio Ramos podría haber sido infiel a Pilar Rubio, son muchos los que han alzado la voz para opinar del presente del matrimonio.

Ahora, una fuente muy cercana al matrimonio ha revelado a LOC la que parece ser la causa principal de este "distanciamiento" en la pareja, y no es otra que la inadaptación de Rubio a Sevilla y su decisión de permanecer en Madrid. "A ella no le gusta vivir en Sevilla, no le gusta la finca, lo único que le gusta y lo que quiere es estar en Madrid, cerca de su padre y de su madre. Pero no es algo de ahora, es desde siempre. Pilar no quería estar en París ni en Sevilla ni en EE UU ni en Arabia Saudí. Solo quiere Madrid, donde viven sus padres", asegura esta fuente.

"Pilar Rubio no se siente cómoda en el entorno rural", confirmaron, por su parte, en Socialité. El mismo programa se han aventurado a revelar, incluso, la fecha de la "inminente separación" del matrimonio. "Podrían poner punto y final cuando pasen navidades. Será cuando terminen las fiestas, quieren pasar estas fechas con sus familiares y sus hijos", han revelado.

"Si Sergio y Pilar toman la decisión de separarse, será cuando terminen las fiestas. Quieren pasar estos días en familia y con sus hijos. Es evidente que durante los últimos meses están más distanciados y cada uno hace su vida. Eso sí, pasarán la Navidad juntos y después decidirán el futuro de su relación", ha añadido una fuente cercana a la pareja al programa de Telecinco, donde han indicado que esta decisión es para "no perjudicar a la familia"

Celebración familiar sin Pilar

Sergio Ramos vivió recientemente un gran evento familiar con motivo del cumpleaños de su madre, Paqui, que celebró su aniversario junto a su marido y sus tres hijos, Sergio, Mirian y René.

Fue el deportista el que ha presumido de familia en una espectacular celebración en la que destacaron los globos, la tarta y una gran unión entre todos los miembros.

Sin embargo, en la celebración no pasó desapercibida la ausencia de Pilar Rubio, algo que avivó, más aún, los rumores de una fuerte crisis en el matrimonio que, visto lo visto, podría ser definitiva.