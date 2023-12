Pilar Rubio responde por fin a los rumores de crisis con Sergio Ramos: "No tengo tiempo..."

Después de semanas de rumores acerca de una posible crisis en su matrimonio, Pilar Rubio ha reaparecido y, por fin, ha reaccionado a esos comentarios que dicen que su divorcio con Sergio Ramos "es inminente".

La colaboradora acudió a la cena de Navidad organizada por El Hormiguero y allí se ha topado con los reporteros, que, lógicamente, preguntaron por su situación matrimonial.

Acompañada de Pablo Motos y Jorge Salvador, aseguró: "Estamos superbien, estamos muy bien, y siento que tengas que estar a estas horas aquí por esto, pero tranquilo, está todo bien".

Rubio no se quedó ahí e hizo hincapié en la buena salud del matrimonio: "Estamos bien, como siempre, no puedo decir otra cosa. Tú imagínate, con lo que trabajamos en este programa, que este señor y este señor (señalando a Jorge Salvador y Pablo Motos) me tienen todo el día ensayando y trabajando, no tengo tiempo para estar desmintiendo chorradas".

La televisiva sigue la línea de su marido, Sergio Ramos, que hora antes, ante las cámaras de Europa Press, dejó claro que "todo está muy bien".

La supuesta crisis de Pilar Rubio y Sergio Ramos se ha convertido en uno de los temas más candentes de las últimas semanas. A pesar de que los protagonistas de los rumores guardan silencio, cada vez son más los que apuestan porque el matrimonio está tocado "de muerte" y porque su separación sería "inminente". Sergio Ramos desmiente con contundencia la inminente separación de Pilar Rubio. (EP)

Una fuente cercana al matrimonio aseguró al periódico El Mundo que la principal causa por la que se habría producido el distanciamiento es que "a ella no le gusta vivir en Sevilla, no le gusta la finca, lo único que le gusta y lo que quiere es estar en Madrid, cerca de su padre y de su madre".

"Pilar Rubio no se siente cómoda en el entorno rural", confirmaron en Socialité. En este mismo programa desvelaron que "podrían poner punto y final cuando pasen Navidades porque quieren pasar estas fechas con sus familiares y sus hijos".

"Es evidente que durante los últimos meses están más distanciados y cada uno hace su vida. Eso sí, pasarán la Navidad juntos y después decidirán el futuro de su relación", reveló otra fuente cercana al matrimonio al programa de Telecinco, algo de lo que la propia Pilar ha negado.