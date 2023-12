Reconciliación sorpresa entre Juan Ortega y Carmen Otte, pero sin planes de boda, tras el sonado plantón

Después de la sonada cancelación de su boda, horas antes de que esta se produjese, Juan Ortega y Carmen Otte se habrían reconciliado. Según Vanitatis, que cita al círculo más cercano de la pareja, que no se ha pronunciado aún públicamente, habría decidido darse una segunda oportunidad.

Eso sí, lo que no habría por ahora son nuevos planes de boda. Según la información del medio citado, la pareja preferiría retomar su noviazgo de la manera más tranquila y lo más alejada posible de los medios de comunicación, tras el terremoto causado por la decisión del novio de no casarse.

Así, Juan Ortega y Carmen Otte querrían seguir blindados, ajenos a todas las especulaciones. El diestro también ha tenido contacto con su entorno, con quienes se ha sincerado acerca de lo ocurrido: "No lo he hecho bien, pero esto no iba bien desde hace tiempo… Ni voy a dar un comunicado ni voy a dar explicaciones. No haré nada, esto ya pasará, mañana habrá otra noticia nueva y se olvidarán", ha indicado en declaraciones que recoge Vanitatis.

Ortega ha dejado claro a su entorno que no pretende reaparecer públicamente en un corto plazo de tiempo, y les ha dicho que no los verá hasta "después de Navidad", cuando espera que las aguas se hayan calmado.

Por su parte, Carmen Otte se encontraría en Rota, pero no con su familia, sino con una de sus mejores amigas, en quien se está apoyando tras este varapalo amoroso.

Para el colaborador de Fiesta Aurelio Manzano, el novio tenía dudas, y "semanas antes de la boda, él toma consciencia de que no quiere casarse", ya que habría una diferencia de pareceres entre las familias y la forma de celebrar el enlace. "Él no considera que esa es la boda que él quiere, se lo comunica a ella semanas antes de la boda", indicaba el tertuliano.

"Me dicen que el día antes de la boda, el viernes, incluso antes de la preboda, él ya estaba pasando todo el día llorando, y que en la preboda él no estaba bien y que él ya había dicho que no se quería casar", agregaba Aurelio Manzano.

Son muchos los misterios que han surgido a raíz de este plantón minutos antes de la boda del torero, y entre otros motivos que se barajan se encuentra el de una posible amenaza por parte de una tercera persona.

Así lo contó el reportero Omar Suárez en el programa de Emma García: "Una persona del pasado, que nunca se habría ido, podría haber impedido la boda", aseguró esta semana.

"Amenazó con aparecer el día del enlace y hacer que todo saltara por los aires. Ante este temor, el torero se vio en la obligación de cancelarlo todo", añadió el periodista.